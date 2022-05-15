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Срочно4-летний ребенок погиб во время пожара
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4-летний ребенок погиб во время пожара в частном доме Кировского района

Следователи начали проверку

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Тело 4-летнего ребенка обнаружили после тушения пожара в частном доме Кировского района. Следователи начали проверку.

— 15 мая в дневное время в частном доме по улице Прокопьевской Кировского района города Новосибирска произошел пожар. Во время тушения было обнаружено тело 4-летнего ребенка. В настоящее время причина пожара уточняется, — сообщили в следственном комитете СК РФ по Новосибирской области.

По данным МЧС, частный дом на Прокопьевской, 27 загорелся около 15:00. Через 26 минут пожар удалось локализовать, была угроза газовым трубам.

Следственный отдел по Кировскому району города проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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