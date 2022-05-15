4-летний ребенок погиб во время пожара в частном доме Кировского района
Следователи начали проверку
Тело 4-летнего ребенка обнаружили после тушения пожара в частном доме Кировского района. Следователи начали проверку.
— 15 мая в дневное время в частном доме по улице Прокопьевской Кировского района города Новосибирска произошел пожар. Во время тушения было обнаружено тело
По данным МЧС, частный дом на Прокопьевской, 27 загорелся около 15:00. Через 26 минут пожар удалось локализовать, была угроза газовым трубам.
Следственный отдел по Кировскому району города проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.