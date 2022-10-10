Не реагировал на сигналы: под Новосибирском поезд сбил молодого мужчину
Личность пострадавшего устанавливает полиция
На прошедших выходных на железнодорожных путях между Искитимом и Бердском поезд сбил неизвестного мужчину. Теперь его личность устанавливает полиция.
Сообщение о травмировании человека поступило в линейный отдел полиции на станции Инская.
— Со слов машиниста, мужчина находился в колее железнодорожных путей и на предупреждающие звуковые сигналы не реагировал. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
Пострадавшего доставили в центральную больницу Искитима.
Пострадавшему примерно 30–35 лет, рост — 175 сантиметров. У мужчины русые коротко стриженные волосы, борода. Был одет в черную матерчатую куртку, черные штаны и черные ботинки. Всех, кто может помочь установить личность пострадавшего, просят обратиться в дежурную часть линейного отдела МВД на станции Инская по телефону (
В конце сентября на станции Инская поезд сбил пенсионерку.