Мужчина провалился в смотровую яму на СТО в Дзержинском районе
Выбраться ему помогли спасатели МАСС
692
В пятницу в Дзержинском районе Новосибирска на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, ему понадобилась помощь спасателей.
Как рассказали в службе спасателей МАСС, инцидент произошел в 15 часов.
— На ул. Авиастроителей на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму, требуется помощь спасателей для его извлечения, — сообщили дежурному.
На место выехал экипаж спасателей, мужчину 1954 года рождения вытащили и передали врачам скорой помощи. Работы закончили за 20 минут.
2 октября в Ленинском районе рыбак упал в воду и не смог выбраться. Ему также потребовалась помощь спасателей.