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Мужчина провалился в смотровую яму на СТО в Дзержинском районе

Выбраться ему помогли спасатели МАСС

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Пострадавшего передали врачам скорой

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В пятницу в Дзержинском районе Новосибирска на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, ему понадобилась помощь спасателей.

Как рассказали в службе спасателей МАСС, инцидент произошел в 15 часов.

— На ул. Авиастроителей на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму, требуется помощь спасателей для его извлечения, — сообщили дежурному.

На место выехал экипаж спасателей, мужчину 1954 года рождения вытащили и передали врачам скорой помощи. Работы закончили за 20 минут.

2 октября в Ленинском районе рыбак упал в воду и не смог выбраться. Ему также потребовалась помощь спасателей.

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