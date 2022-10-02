Рыбак в Ленинском районе упал в воду и не смог выбраться — его доставали спасатели МАСС
Как сообщают спасатели МАСС, мужчина был пьян
В Новосибирске 2 октября около 4 утра
— Бригада врачей скорой помощи просит доставить на берег упавшего в воду и промокшего рыбака в сильном алкогольном опьянении. Рыбак доставлен на берег с небольшого острова катером МАСС, транспортирован до автомобиля скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Мужчина был передан врачам.
Утром 28 сентября в Калининском районе Новосибирска на улице Красных Зорь пес упал в колодец и не смог выбраться самостоятельно. Прохожая заметила животное и вызвала спасателей.