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Рыбак в Ленинском районе упал в воду и не смог выбраться — его доставали спасатели МАСС

Как сообщают спасатели МАСС, мужчина был пьян

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Инцидент произошел рано утром

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В Новосибирске 2 октября около 4 утра 56-летний рыбак упал в воду и не смог выбраться. Инцидент произошел в Ленинском районе в акватории реки Оби недалеко от улицы Заобской.

— Бригада врачей скорой помощи просит доставить на берег упавшего в воду и промокшего рыбака в сильном алкогольном опьянении. Рыбак доставлен на берег с небольшого острова катером МАСС, транспортирован до автомобиля скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Мужчина был передан врачам.

Утром 28 сентября в Калининском районе Новосибирска на улице Красных Зорь пес упал в колодец и не смог выбраться самостоятельно. Прохожая заметила животное и вызвала спасателей.

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