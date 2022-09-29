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В Красноярском крае родители пристегивали к батарее 13-летнюю дочь в «воспитательных целях»

Так наказывали девочку за то, что она поздно приходила домой

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В доме живут восемь человек

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Под Минусинском в Красноярском крае пьяные родители пристегивали к батарее 13-летнюю девочку, думая, что занимаются ее воспитанием. Об это сообщили в Следственном комитете, передает NGS24.RU.

Семья из восьмерых человек, пятеро из которых — несовершеннолетние дети, живет в поселке Зеленый Бор, недалеко от Минусинска. Взрослые, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина, решили наказать свою дочку-подростка за то, что она приходит домой позже разрешенного времени. В «воспитательных целях» они привязывали девочку металлической цепью к трубе. 24 мая отец посадил ребенка на цепь и пристегнул к батарее, а во второй раз, 29 мая, уже пьяная мать пристегнула дочь.

По поручению прокуратуры проверяются жилищные условия

По поручению прокуратуры проверяются жилищные условия

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По информации прокуратуры, семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как пьющая, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас всех детей забрали у родителей и отправили в специализированное детское учреждение.

Девочку пристегивали к батарее отопления

Девочку пристегивали к батарее отопления

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В отношении взрослых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Отец задержан, в отношении матери избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В Новосибирске полиция на этой неделе начала искать мать троих маленьких детей, которые были брошены в запертой квартире в Новосибирске на улице Петухова. Вызволять малышей пришлось полиции и спасателям 25 сентября.

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