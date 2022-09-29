В Красноярском крае родители пристегивали к батарее
13-летнюю дочь в «воспитательных целях»
Так наказывали девочку за то, что она поздно приходила домой
Под Минусинском в Красноярском крае пьяные родители пристегивали к батарее
Семья из восьмерых человек, пятеро из которых — несовершеннолетние дети, живет в поселке Зеленый Бор, недалеко от Минусинска. Взрослые,
По информации прокуратуры, семья состоит на внутришкольном профилактическом учете как пьющая, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Сейчас всех детей забрали у родителей и отправили в специализированное детское учреждение.
В отношении взрослых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). Отец задержан, в отношении матери избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В Новосибирске полиция на этой неделе начала искать мать троих маленьких детей, которые были брошены в запертой квартире в Новосибирске на улице Петухова. Вызволять малышей пришлось полиции и спасателям 25 сентября.