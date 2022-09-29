В Красноярском крае родители пристегивали к батарее 13-летнюю дочь в «воспитательных целях»

Под Минусинском в Красноярском крае пьяные родители пристегивали к батарее 13-летнюю девочку, думая, что занимаются ее воспитанием. Об это сообщили в Следственном комитете, передает NGS24.RU.



Семья из восьмерых человек, пятеро из которых — несовершеннолетние дети, живет в поселке Зеленый Бор, недалеко от Минусинска. Взрослые, 40-летняя женщина и 43-летний мужчина, решили наказать свою дочку-подростка за то, что она приходит домой позже разрешенного времени. В «воспитательных целях» они привязывали девочку металлической цепью к трубе. 24 мая отец посадил ребенка на цепь и пристегнул к батарее, а во второй раз, 29 мая, уже пьяная мать пристегнула дочь.