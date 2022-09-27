Полиция вторые сутки ищет мать трех маленьких детей — их спасли из запертой квартиры в Новосибирске
Сейчас дети в безопасности
Полиция ищет мать трех маленьких детей, которых она бросила в запертой квартире в Новосибирске на улице Петухова. Вызволять малышей пришлось полиции и спасателям 25 сентября около 19:00.
Без присмотра остались
— Вчера в отдел полиции поступил звонок от соседей, что в квартире находятся несовершеннолетние. На место незамедлительно выехали полицейские. Также они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Всех детей доставили в реабилитационный центр. Они находятся в безопасности, за ними осуществляется уход. Сейчас с ними всё хорошо. Устанавливается местонахождение матери, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мать детей пока не найдена.
— Семья уже была поставлена на учет как неблагополучная, — отметила уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Она добавила, что запросила информацию о том, какая работа велась с семьей и была ли она достаточной.
Ранее в Новосибирске в машине оказалась заперта маленькая девочка. На помощь ей пришли сотрудники МАСС.