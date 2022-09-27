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Полиция вторые сутки ищет мать трех маленьких детей — их спасли из запертой квартиры в Новосибирске

Сейчас дети в безопасности

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Полицейские доставили детей в реабилитационный центр

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Полиция ищет мать трех маленьких детей, которых она бросила в запертой квартире в Новосибирске на улице Петухова. Вызволять малышей пришлось полиции и спасателям 25 сентября около 19:00.

Без присмотра остались 4-летний и 5-летний мальчики и 7-летняя девочка, которые своим плачем привлекли внимание соседей, рассказали «Спасатели МАСС» в Новосибирске в официальной группе во «ВКонтакте». Всех отдали сотрудникам полиции.

— Вчера в отдел полиции поступил звонок от соседей, что в квартире находятся несовершеннолетние. На место незамедлительно выехали полицейские. Также они вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. Всех детей доставили в реабилитационный центр. Они находятся в безопасности, за ними осуществляется уход. Сейчас с ними всё хорошо. Устанавливается местонахождение матери, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мать детей пока не найдена.

— Семья уже была поставлена на учет как неблагополучная, — отметила уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Она добавила, что запросила информацию о том, какая работа велась с семьей и была ли она достаточной.

Ранее в Новосибирске в машине оказалась заперта маленькая девочка. На помощь ей пришли сотрудники МАСС.

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