Часть жителей микрорайона Пригородные Просторы на сутки оставалась без электричества и воды
На время аварийного отключения в микрорайон организовали подвоз воды
В Новосибирске жители микрорайона Пригородные Просторы с 7 сентября на сутки остались без света и воды. По словам горожан, авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.
— Без электричества скучно и неудобно. Воду раздают техническую на Парковой, 1 и питьевую на станции ХВП, — пояснила местная жительница Кира Белоусова.
Как сообщили НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска, отключение произошло из-за аварии на сети.
— Обнаружен прорыв кабеля, который питает подсосную станцию. На месте работает электролаборатория, ведутся работы по локализации и устранению аварии, — сообщил специалист контактного центра.
По словам застройщика микрорайона Алексея Кузнецова, аварию удалось устранить лишь спустя сутки. Он отметил, что отключение произошло из-за повреждения кабеля, который идет от Пригородных Просторов к компании «Новосибирскоблгаз». Компания обеспечивает микрорайон электричеством.
— При возникновении аварийной ситуации на место вызвали электролабораторию, которая установила место разрыва. На время аварии в микрорайон осуществляли подвоз воды. На текущий момент микрорайон полностью подключили к электроэнергии. Сейчас заполняем резервуары с водой и понемногу восстанавливаем водоснабжение, — пояснил Алексей Кузнецов, застройщик микрорайона «Пригородные просторы».
Журналисты НГС связались с компанией «Новосибирскоблгаз», в организации нас попытались перевести на сотрудника, который занимается устранением аварии. Но ответа мы так и не дождались. После этого сотрудники компании не отвечают на звонки редакции. Журналисты НГС направили официальный запрос в компанию.
В начале мая три СНТ в Новосибирске на трое суток остались без света.