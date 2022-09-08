Часть жителей микрорайона Пригородные Просторы на сутки оставалась без электричества и воды

В Новосибирске жители микрорайона Пригородные Просторы с 7 сентября на сутки остались без света и воды. По словам горожан, авария затронула минимум половину домов в микрорайоне.



— Без электричества скучно и неудобно. Воду раздают техническую на Парковой, 1 и питьевую на станции ХВП, — пояснила местная жительница Кира Белоусова.



Как сообщили НГС в Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска, отключение произошло из-за аварии на сети.

