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Три СНТ в Новосибирске трое суток сидят без света — жители сами откапывают поврежденный кабель

В садоводческих товариществах круглый год живут 250 семей

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Электрик предложил садоводам выкопать кабель самостоятельно

Электрик предложил садоводам выкопать кабель самостоятельно

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250 семей сидят без света на Первомайке. Об этом рассказали читатели НГС. Всего из-за коммунальной аварии без света остались порядка 2000 участков в СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет». Большая часть их владельцев — дачники, которые могут вернуться в городские квартиры. Но для 250 семей дома в садоводческих товариществах в черте города являются единственным жильем.


— Причиной аварии послужило короткое замыкание кабеля 10 кВ, принадлежащего коммерческой организации ООО «Респект». На месте аварии от указанной организации находится только «испуганный» энергетик, который не может оплатить работы и купить необходимые материалы, — рассказал один из жителей СНТ «Рассвет», Александр Ц.

По словам местных жителей, кабель давно нужно было заменить

По словам местных жителей, кабель давно нужно было заменить

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По словам мужчины, энергетик предложил садоводам самим раскопать поврежденный силовой кабель, который давно выработал свой ресурс. Тогда электрик ООО «Респект» сможет установить муфту и вернуть электричество в дома. При этом провод якобы обесточен, но сами садоводы в этом не слишком уверены.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Респект», располагающегося по адресу: Новосибирск, Бердское шоссе, 20 и занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, является Дмитрий Судома.
Чистый убыток фирмы на конец 2020 года — 4,9 миллиона рублей.

Люди сидят без света третьи сутки, и когда электричество дадут, никто не знает

Люди сидят без света третьи сутки, и когда электричество дадут, никто не знает

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Связаться с директором ООО «Респект» журналисту НГС не удалось. Восстановление электроснабжения, по информации садоводов, обойдется в 240 тысяч рублей.

Специалистов электросетей на месте тоже нет: как рассказали НГС садоводы из пострадавших от отключений СНТ, ликвидировать аварию должна коммерческая организация, которой принадлежит кабель.

Договор у трех СНТ заключен с Новосибирскэнергосбытом. Связаться с компанией-поставщиком электроэнергии тоже не удалось. Звонки с сообщениями об авариях принимает робот.

Ранее НГС писал о семи коттеджных поселках, где отключения света происходят с незавидной регулярностью.

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