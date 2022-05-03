Три СНТ в Новосибирске трое суток сидят без света — жители сами откапывают поврежденный кабель
В садоводческих товариществах круглый год живут 250 семей
250 семей сидят без света на Первомайке. Об этом рассказали читатели НГС. Всего из-за коммунальной аварии без света остались порядка 2000 участков в СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет». Большая часть их владельцев — дачники, которые могут вернуться в городские квартиры. Но для 250 семей дома в садоводческих товариществах в черте города являются единственным жильем.
— Причиной аварии послужило короткое замыкание кабеля
По словам мужчины, энергетик предложил садоводам самим раскопать поврежденный силовой кабель, который давно выработал свой ресурс. Тогда электрик ООО «Респект» сможет установить муфту и вернуть электричество в дома. При этом провод якобы обесточен, но сами садоводы в этом не слишком уверены.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Респект», располагающегося по адресу: Новосибирск, Бердское шоссе, 20 и занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, является Дмитрий Судома.
Чистый убыток фирмы на конец 2020 года — 4,9 миллиона рублей.
Связаться с директором ООО «Респект» журналисту НГС не удалось. Восстановление электроснабжения, по информации садоводов, обойдется в 240 тысяч рублей.
Специалистов электросетей на месте тоже нет: как рассказали НГС садоводы из пострадавших от отключений СНТ, ликвидировать аварию должна коммерческая организация, которой принадлежит кабель.
Договор у трех СНТ заключен с Новосибирскэнергосбытом. Связаться с компанией-поставщиком электроэнергии тоже не удалось. Звонки с сообщениями об авариях принимает робот.
Ранее НГС писал о семи коттеджных поселках, где отключения света происходят с незавидной регулярностью.