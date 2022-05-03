Три СНТ в Новосибирске трое суток сидят без света — жители сами откапывают поврежденный кабель

250 семей сидят без света на Первомайке. Об этом рассказали читатели НГС. Всего из-за коммунальной аварии без света остались порядка 2000 участков в СНТ «Лилия», «Береговое» и «Рассвет». Большая часть их владельцев — дачники, которые могут вернуться в городские квартиры. Но для 250 семей дома в садоводческих товариществах в черте города являются единственным жильем.





— Причиной аварии послужило короткое замыкание кабеля 10 кВ , принадлежащего коммерческой организации ООО «Респект». На месте аварии от указанной организации находится только «испуганный» энергетик, который не может оплатить работы и купить необходимые материалы, — рассказал один из жителей СНТ «Рассвет», Александр Ц.