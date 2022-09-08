«Перешерстила все листочки, "криминальные" сожгла»: мать купила сыну б/у бумагу для рисования и обнаружила утечку данных

«Стало страшно, как легко данные могут утечь»

Объявления о продаже бывшей в употреблении офисной бумаги читательница 74.RU Ксения начала искать ради сына. Мальчик любит рисовать, но при нынешних ценах на бумагу его увлечение стало накладным. А купить пачку б/у листов в объявлении предлагали всего за 100 рублей.



— Нашла объявление — черновики, списалась с товарищем (все скрины у меня есть). Ну договорились, встретились — он мне даже чуть побольше дал. Приехала домой, стала перебирать, чтобы скрепок, заломов, зажимов не было. Смотрю — там персональные данные есть, — рассказала Ксения.