«Мама в ужасном состоянии». Смертельно травмированная 9-летняя девочка оказалась сестрой погибшей пятиклашки в «Зимней вишне»

Собеседник портала рассказал, что 9-летняя девочка погибла при происшествии на новой детской площадке, куда незадолго до этого кто-то принес и оставил без присмотра старый элемент «рукоход». При этом никому в голову не пришло предупредить детей о том, что находиться на площадке опасно. Никто не установил никаких оградительных ленточек. Сегодня многие из знакомых семьи ребенка вспоминают, что старшая девочка погибла в «Зимней вишне» вместе со своим пятым «А» классом, который отправился из поселка Трещевский в торговый центр Кемерова отмечать начало каникул. Брата тогда смогли вывести, а класс погиб целиком. Младшую сестру тогда не пустили. И вот сейчас бедный ребенок погиб буквально на глазах такой же детворы, всего за день до окончания летних каникул...