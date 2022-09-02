«Мама в ужасном состоянии». Смертельно травмированная 9-летняя девочка оказалась сестрой погибшей пятиклашки в «Зимней вишне»
Привлечь виновных к ответственности матери поможет адвокат
Третьеклассница, получившая смертельные травмы 30 августа 2022 года в кузбасском поселке Трещевском после падения игровой конструкции как раз накануне 1 сентября, оказалась старшей сестрой школьницы, которая погибла 25 марта 2018 года при пожаре в «Зимней вишне». Об этом NGS42.RU рассказал знакомый семьи. Погибшей в «Зимней вишне» было на момент смерти 11 лет, второй девочке — 9. Невозможно представить, что происходит сейчас с мамой несчастных девочек.
— Мама сейчас, конечно, в ужасном состоянии. У нее в момент пожара в «Зимней вишне» находились сын и дочь. Мальчик спасся, девочка погибла. После этого, около двух с половиной лет назад, у нее умер муж, сейчас — вторая дочка. Женщину стараются поддержать, насколько это возможно, родители других деток, которые погибли в «Зимней вишне». Здесь, понимаете, какой момент — многое указывает на то, что человек потерял уже двоих детей из-за недосмотра надзорных или административных структур. С этим очень тяжело смириться, — отметил знакомый семьи.
Собеседник портала рассказал, что 9-летняя девочка погибла при происшествии на новой детской площадке, куда незадолго до этого кто-то принес и оставил без присмотра старый элемент «рукоход». При этом никому в голову не пришло предупредить детей о том, что находиться на площадке опасно. Никто не установил никаких оградительных ленточек. Сегодня многие из знакомых семьи ребенка вспоминают, что старшая девочка погибла в «Зимней вишне» вместе со своим пятым «А» классом, который отправился из поселка Трещевский в торговый центр Кемерова отмечать начало каникул. Брата тогда смогли вывести, а класс погиб целиком. Младшую сестру тогда не пустили. И вот сейчас бедный ребенок погиб буквально на глазах такой же детворы, всего за день до окончания летних каникул...
Знакомый семьи также сообщил, что неравнодушные к горю люди поспособствовали поиску адвоката для матери умершей девочки. Ожидается, что он будет держать на контроле ход установления обстоятельств ее гибели и содействовать привлечению виновных к ответственности.
О смертельном ЧП на детской площадке в поселке Трещевском (находится в Топкинском округе Кузбасса) NGS42.RU сообщил осведомленный источник. Позднее в региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что случилась такая трагедия.
По данным СК, 30 августа 9-летняя девочка вместе с друзьями находилась на игровой площадке на территории сельского клуба. Во время игр на нее упал игровой элемент в виде лестницы. Следователи выяснили, что на тот момент он находился на площадке в демонтированном состоянии. В СК заявили, что устанавливают лицо, ответственное за содержание площадки и безопасность на ней. Также ведомство возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
В прокуратуре Кузбасса сообщили, что взяли на контроль расследование уголовного дела. Также прокуратура проведет собственную проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Корреспондент NGS42.RU обратился за комментарием в администрацию Топкинского округа. Там пообещали его предоставить, однако на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.
Добавим, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей, из которых шестеро — пятиклассницы, обучавшиеся в школе в поселке Трещевском. В память о них в образовательном учреждении позднее установили мемориальную доску, в самом поселке — открыли часовню.
В июне 2019 года поселок Трещевский посещал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Тогда он анонсировал будущий ремонт местной общеобразовательной школы.