«Борьба с ковидом погубила больше пациентов, чем сам ковид». Как семья пациентки, умершей в инфекционном центре, добивается правды

Прием запланировали на 10 утра.



— Лечащего врача не было. Нам сказали, что она в красной зоне, там не хватает людей и она очень занята, поэтому не сможет присутствовать на этой встрече. Но мы, конечно, хотели встретиться именно с ней. В кабинете были еще их юрист, а также инфекционист Елена Борисовна. Она как раз рассказывала, что в больнице самое лучшее оборудование и врачи делают всё возможное. Показали шикарную подшитую папку c якобы кучей анализов. Но мама говорила, что она периодически сдавала кровь на COVID-19 — и всё.



Прием шел до 11 часов. После встречи, говорит Виктория, юрист настаивала, чтобы она написала, что не имеет претензий. Женщина делать такую запись отказалась, указав в расписке только то, что поговорили с директором и выслушали данные по лечению.



Пока дочь была на приеме в кабинете и. о. директора, мама скончалась. Смерть констатировали в 10:20.



— Мы уехали домой. О том, что она умерла, нам сообщили только в час дня. Были же констатация смерти, до этого какие-то реанимационные действия… Я предполагаю, что на момент, когда мы зашли в кабинет, они уже всё знали. Но нам никто ничего не сообщил, пока мы там находились.

