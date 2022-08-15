Массовая разборка среди мигрантов произошла на Хилокском жилмассиве: очевидцы сняли ее на видео
Местные жители считают, что всё произошло из-за устроенной на улице ярмарки
Массовая разборка среди мигрантов произошла 11 августа на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска. Видео происшествия опубликовал паблик «Хилокский жилмассив: welkom to ГЕТТО» во «ВКонтакте».
По словам автора видео (попросившей об анонимности), жительницы Хилокского жилмассива, конфликт произошел на Хилокской, 5 возле ярмарочных рядов.
— Начало драки не видели, но, по словам девушки (ей 16 лет, [приезжая из Таджикистана]), к ней подошел пьяный [приезжий из того же государства] и предложил, извините за прямоту, «пососать», — рассказала НГС свидетельница происшествия. — Она явно ответила ему грубо, и он ударил ее кулаком в висок. Рядом был ее дядя, который вмешался в это, и завязалась драка. Дядю начали избивать. Хорошо, что было немного трезвых, которые пытались разрешить конфликт.
По словам автора видео, такие стычки между мигрантами на Хилокском жилмассиве происходят часто.
— Мы вызвали полицию, сообщив, что происходит драка мигрантов и их человек 20. Полиция приехала минут через 40–50, естественно, все уже разбежались, — добавила свидетельница. — На наш массив нет патруля полиции, и они об этом прекрасно знают и ведут себя вольготно. Мы писали письма в полицию с просьбой организовать у нас патруль, но безрезультатно, отвечают, что нет людей для этого.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что о произошедшем узнали в ходе мониторинга средств массовой информации:
— Была незамедлительно организована проверка опубликованной информации. Установлено, что сообщений и обращений от граждан об указанном конфликте в полицию не было, — отметили полицейские, — из медицинских учреждений телефонограмм о доставлении потерпевших с указанного адреса также не поступало. Выехавшими на место возможного инцидента патрульными экипажами участников конфликтной ситуации, а также ее очевидцев не обнаружено.
Весной в другой части Ленинского района подрались несколько десятков человек. Чтобы разнять их, потребовалось 10 экипажей полиции.