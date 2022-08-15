Массовая разборка среди мигрантов произошла на Хилокском жилмассиве: очевидцы сняли ее на видео

— Начало драки не видели, но, по словам девушки (ей 16 лет, [приезжая из Таджикистана]), к ней подошел пьяный [приезжий из того же государства] и предложил, извините за прямоту, «пососать», — рассказала НГС свидетельница происшествия. — Она явно ответила ему грубо, и он ударил ее кулаком в висок. Рядом был ее дядя, который вмешался в это, и завязалась драка. Дядю начали избивать. Хорошо, что было немного трезвых, которые пытались разрешить конфликт.