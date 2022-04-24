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Полиция пресекла массовую драку в Ленинском районе — началась проверка

По словам очевидцев, на место происшествия было стянуто не меньше 10 машин полиции

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По словам очевидцев, на место инцидента прибыло не меньше 10 машин полиции

По словам очевидцев, на место инцидента прибыло не меньше 10 машин полиции

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Сотрудники полиции остановили массовую драку, которая завязалась вечером 24 апреля на улице Пермской в Ленинском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Пермской в Ленинском районе. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Противоправные действия участников драки были пресечены, — уточнили в пресс-службе.

По факту драки проводится проверка.

О драке на Пермской НГС сообщили очевидцы. По их информации, все участники инцидента — жители частного сектора, некоторые из них были вооружены ножами. На место ЧП съехались не менее 10 экипажей полиции, Росгвардия и медики.

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