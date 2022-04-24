Полиция пресекла массовую драку в Ленинском
районе — началась проверка
По словам очевидцев, на место происшествия было стянуто не меньше 10 машин полиции
Сотрудники полиции остановили массовую драку, которая завязалась вечером
— В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Пермской в Ленинском районе. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Противоправные действия участников драки были пресечены, — уточнили в пресс-службе.
По факту драки проводится проверка.
О драке на Пермской НГС сообщили очевидцы. По их информации, все участники инцидента — жители частного сектора, некоторые из них были вооружены ножами. На место ЧП съехались не менее 10 экипажей полиции, Росгвардия и медики.