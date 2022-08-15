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СрочноСмертельное ДТП на Большевистской
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В аварии на Большевистской столкнулись Mitsubishi и Honda — погиб водитель

Мужчине было 33 года

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа

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Утром 15 августа в Новосибирске столкнулись автомобили автомобиль Mitsubishi Outlander и Honda Airwave. Один из водителей погиб.

Автомобиль Mitsubishi ехал по Большевистской со стороны Выборной в сторону Бердского шоссе. За рулем был 39-летний водитель.

— При перестроении у дома на улице Большевистская, 290 совершил столкновение с автомобилем Honda Airwave, под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Водитель Honda скончался от полученных травм. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

В конце прошлой недели автомобиль «Хонда Цивик» столкнулся с полуприцепом в Заельцовском районе. В результате погиб водитель легковушки.

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ДТПАварияУлица Большевистская
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