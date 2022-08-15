В аварии на Большевистской столкнулись Mitsubishi и Honda — погиб водитель
Мужчине было 33 года
Утром 15 августа в Новосибирске столкнулись автомобили автомобиль Mitsubishi Outlander и Honda Airwave. Один из водителей погиб.
Автомобиль Mitsubishi ехал по Большевистской со стороны Выборной в сторону Бердского шоссе. За рулем был 39-летний водитель.
— При перестроении у дома на улице Большевистская, 290 совершил столкновение с автомобилем Honda Airwave, под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Водитель Honda скончался от полученных травм. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.
В конце прошлой недели автомобиль «Хонда Цивик» столкнулся с полуприцепом в Заельцовском районе. В результате погиб водитель легковушки.