На Алтае турист из Новосибирска с девушкой заблудился в ущелье — спасатели помогали паре выбраться
Их спускали со склона с помощью веревок
Двое туристов — парень из Новосибирска и девушка из Московской области — заблудились во время прогулки по ущелью в Республике Алтай. Им понадобилась помощь спасателей.
Вызов с просьбой о помощи поступил
— Пожарные пожарно-спасательной части села Чемал незамедлительно выехали на помощь, по опросам очевидцев смогли установить место нахождения туристов и подойти к ним, насколько это было возможно, близко. Примерно в час ночи с помощью спасательной веревки пожарные спустили ребят со склона горы в безопасное место и передали родственникам, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай в telegram-канале ведомства.
Спасатели завершили все работы в 01:30.
На прошлой неделе НГС писал о том, что в Республике Алтай перевернулся грузовик с новосибирскими туристами. По утверждениям одной из сибирячек, некоторые из них получили травмы. Следователи начали проверку.