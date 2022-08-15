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На Алтае турист из Новосибирска с девушкой заблудился в ущелье — спасатели помогали паре выбраться

Их спускали со склона с помощью веревок

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Туристов передали родственникам

Туристов передали родственникам

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Двое туристов — парень из Новосибирска и девушка из Московской области — заблудились во время прогулки по ущелью в Республике Алтай. Им понадобилась помощь спасателей.

Вызов с просьбой о помощи поступил 13 августа в 21:56. Сообщалось, что туристы потерялись в урочище Че-Чкыш, которое также называют «Долиной горных духов». После прогулки они возвращались и поняли, что в сумерках не могут спуститься с горы самостоятельно.

— Пожарные пожарно-спасательной части села Чемал незамедлительно выехали на помощь, по опросам очевидцев смогли установить место нахождения туристов и подойти к ним, насколько это было возможно, близко. Примерно в час ночи с помощью спасательной веревки пожарные спустили ребят со склона горы в безопасное место и передали родственникам, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай в telegram-канале ведомства.

Спасатели завершили все работы в 01:30.

На прошлой неделе НГС писал о том, что в Республике Алтай перевернулся грузовик с новосибирскими туристами. По утверждениям одной из сибирячек, некоторые из них получили травмы. Следователи начали проверку.

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