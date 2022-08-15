На Алтае турист из Новосибирска с девушкой заблудился в ущелье — спасатели помогали паре выбраться

Двое туристов — парень из Новосибирска и девушка из Московской области — заблудились во время прогулки по ущелью в Республике Алтай. Им понадобилась помощь спасателей.



Вызов с просьбой о помощи поступил 13 августа в 21:56. Сообщалось, что туристы потерялись в урочище Че-Чкыш, которое также называют «Долиной горных духов». После прогулки они возвращались и поняли, что в сумерках не могут спуститься с горы самостоятельно.