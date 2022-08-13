Следователи начали проверку после того как машина с новосибирцами перевернулась на Алтае

НГС попытался связаться с туристической компанией, которую пострадавшая указала в качестве перевозчика. Там не смогли ответить на вопросы об инциденте, сославшись на плохую связь. На второй звонок фирма не ответила. На сообщения в мессенджере ответ также не поступил на момент публикации.

