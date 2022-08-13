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Следователи начали проверку после того как машина с новосибирцами перевернулась на Алтае

Инцидент произошел 7 августа

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В туристической компании, которая занималась перевозкой, не прокомментировали инцидент

В туристической компании, которая занималась перевозкой, не прокомментировали инцидент

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Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку после ДТП с новосибирскими туристами на Алтае. В результате несколько человек пострадали, людям пришлось самостоятельно добираться обратно.

— По предварительным данным, в августе текущего года туристы с детьми 6 и 10 лет пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ГАЗ-66, на котором они совершали экскурсию. Со слов пострадавших, они получили травмы различной степени тяжести, — рассказали в СК по республике.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Если выяснится, что услуги турфирмы не отвечали требованиям безопасности, будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Авария с новосибирскими туристами произошла 7 августа. Как рассказала одна из пострадавших, туристы ехали от Чемала до Каракольских озер, стоимость экскурсии составила 3700 рублей с человека. Людей везли на грузовике ГАЗ-66.

— Наш автомобиль перевернулся, дети 6 и 10 лет ударились головой об камни. Диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма». Также девушка сломала руку, никакой помощи абсолютно не было нам оказано, в автомобиле не было даже аптечки, носилок, — сообщила девушка.

По словам девушки, после происшествия туристам пришлось идти 3,5 часа пешком до места, где можно было поймать попутный автомобиль и вернуться. После возвращения в Новосибирск она обратилась к офтальмологу, неврологу и травматологу.

НГС попытался связаться с туристической компанией, которую пострадавшая указала в качестве перевозчика. Там не смогли ответить на вопросы об инциденте, сославшись на плохую связь. На второй звонок фирма не ответила. На сообщения в мессенджере ответ также не поступил на момент публикации.

В мае мы писали про новосибирцев, которые стали жертвами обмана при бронировании мест для отдыха. Люди вносили предоплату за проживание на несуществующей базе отдыха на Алтае. Объясняем, как не оказаться в такой ловушке.

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