Тело погибшего в Поднебесных Зубьях судебного пристава не могут достать со дна ущелья

В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Кузбассу, где работал погибший, NGS42.RU сообщили, что ведомство поможет родственникам Мадьянова.

Помимо работы в ведомстве, Артем занимался туризмом и более 11 лет был тренером по восточным единоборствам, успев воспитать несколько мастеров и кандидатов в мастера спорта, призеров различных турниров по киокусинкай. У мужчины остались жена и сын.