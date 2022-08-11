Тело погибшего в Поднебесных Зубьях судебного пристава не могут достать со дна ущелья
Он отправился туда с группой туристов
Спасатели на протяжении двух дней не могут добраться до тела погибшего в ущельях Поднебесных Зубьев судебного пристава из города Белово Артема Мадьянова. Подробности несчастного случая в четверг, 11 августа, корреспондентам NGS42.RU рассказала старшая сестра мужчины Вера Бычковская.
По словам родственницы погибшего, 8 августа Артем Мадьянов вел группу детей и их родителей по тропам Поднебесных Зубьев. Проходя одно из ущелий, он поскользнулся и упал вниз — в цепочке людей он шел замыкающим.
— Один из мальчиков спустился вниз, поднявшись, сказал, что Артем умер, — рассказывает женщина.
После инцидента группа пошла дальше, пока не вышла на место, где ловит сотовая связь, и позвонила в МЧС. Вскоре за ними прибыл вертолет из Абакана, так как горы находятся на границе Хакасии и Кузбасса. Но за погибшим они не полетели — территория, где сорвался мужчина, не относится к республике. На протяжении уже трех дней тело остается в ущелье.
В пресс-службе агентства по защите населения Кузбасса нам не смогли оперативно предоставить комментарий, почему за это время не был задействован вертолет региональных спасателей. Однако источник NGS42.RU уточнил, что «ситуация находится в работе».
В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Кузбассу, где работал погибший, NGS42.RU сообщили, что ведомство поможет родственникам Мадьянова.
Помимо работы в ведомстве, Артем занимался туризмом и более 11 лет был тренером по восточным единоборствам, успев воспитать несколько мастеров и кандидатов в мастера спорта, призеров различных турниров по киокусинкай. У мужчины остались жена и сын.
Недавно спасателям на вертолете пришлось вызволять туриста из Новосибирска с горного хребта Кузнецкий Алатау в районе озера Харатас. Специалисты вынуждены были прыгать без парашютов из-за каменистой местности. Мужчина отправился в поход в одиночку, но сломал в горах ногу.