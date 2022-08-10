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Турист в одиночку отправился в поход по Поднебесным Зубьям и сломал ногу — новосибирца спасали на вертолете

Спасателям пришлось десантироваться на место без парашютов

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Спасательная операция потребовала большого мастерства от специалистов

Спасательная операция потребовала большого мастерства от специалистов

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Спасателям на вертолете пришлось вызволять туриста из Новосибирска с горного хребта Кузнецкий Алатау в районе озера Харатас. Специалисты вынуждены были прыгать без парашютов из-за каменистой местности.

Накануне 57-летний мужчина решил покорить в одиночку Поднебесные Зубья — живописную часть горного хребта Кузнецкий Алатау, расположенную на границе Республики Хакасия и Кемеровской области.

— При движении по каменной осыпи он сломал ногу. К счастью, мужчину вскоре обнаружили другие туристы, выходящие с маршрута. Они помогли ему обустроить лагерь, оказали первую помощь и передали координаты места происшествия спасателям при помощи спутникового телефона, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Утром 9 августа из аэропорта Абакан на место был отправлен борт Ми-8 МЧС России с группой спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Спасатели с помощью координат быстро нашли пострадавшего.

На помощь пострадавшему отправили вертолет

На помощь пострадавшему отправили вертолет

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Подходящей площадки для приземления рядом с пострадавшим не нашлось.

— Группа спасателей спустилась с борта вертолета, используя приемы беспарашютного десантирования. Подготовив раненого к транспортировке, они провели дополнительную разведку и обнаружили неподалеку площадку, пригодную для посадки воздушного судна, — добавили в ведомстве. — Пилоты МЧС безукоризненно выполнили маневр, буквально вписав Ми-8 между деревьев и каменных осыпей, раненый был благополучно поднят на борт, после чего борт взял курс на Абакан.

Туриста в Абакане передали медикам. Спасатели напомнили, что такие походы требуют очень хорошей подготовки и советуют иметь при себе спутниковый телефон. Одеваться следует ярко, не использовать камуфляж. И обязательно зарегистрируйте туристическую группу в МЧС.

Мужчину благополучно доставили в Абакан и передали медикам

Мужчину благополучно доставили в Абакан и передали медикам

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В июле команда Иркутской области по альпинизму обнаружила во время прохождения пешеходного маршрута записку, которую в 1967 году оставили туристы из Новосибирска. Одному из членов команды удалось найти родственников автора.

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