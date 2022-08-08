В Восточном Саяне обнаружили записку 55-летней давности: ее оставили новосибирские туристы

Команда Иркутской области по альпинизму 18 июля обнаружила во время прохождения пешеходного маршрута записку, которую в 1967 году оставили туристы из Новосибирска. Одному из членов команды удалось найти родственников автора.



— Мы совершали пешеходный маршрут шестой категории сложности, наивысшей в системе спортивного туризма, в рамках чемпионата России. Представляли команду Иркутской области. Совершали маршрут в Восточном Саяне с четырьмя участками первопрохождений — в тех местах, где еще никто не ходил. И эта вершина как раз была в планах. Сведений, что на ней кто-то был, мы не нашли. Зайдя на нее, мы обнаружили тур — это горка камней — где лежала консервная банка с запиской, — рассказал НГС начальник туристско-экологического клуба «Академия» Евгений Янущак.

