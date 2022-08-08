В Восточном Саяне обнаружили записку
55-летней давности: ее оставили новосибирские туристы
Сибиряки стали первопроходцами, которые попали на пик «Именинник»
Команда Иркутской области по альпинизму 18 июля обнаружила во время прохождения пешеходного маршрута записку, которую в 1967 году оставили туристы из Новосибирска. Одному из членов команды удалось найти родственников автора.
— Мы совершали пешеходный маршрут шестой категории сложности, наивысшей в системе спортивного туризма, в рамках чемпионата России. Представляли команду Иркутской области. Совершали маршрут в Восточном Саяне с четырьмя участками первопрохождений — в тех местах, где еще никто не ходил. И эта вершина как раз была в планах. Сведений, что на ней кто-то был, мы не нашли. Зайдя на нее, мы обнаружили тур — это горка камней — где лежала консервная банка с запиской, — рассказал НГС начальник туристско-экологического клуба «Академия» Евгений Янущак.
Записка была датирована 2 августа 1967 года. По словам Евгения, тогда в Восточных Саянах не был развит альпинизм. Команде стало понятно, что они не первопроходцы на этом маршруте. Автором записки был указан Виктор Михайлович Буднев.
Евгений опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», чтобы найти родственников автора. По правилам, записку нужно передать им. Ему удалось найти брата Виктора — Николая Михайловича, который живет в Иркутске, и дочь Людмилу Будневу, преподавателя Новосибирского государственного университета. Брат автора рассказал НГС то, что помнит об этом восхождении:
— Ребята собирались в нашей квартире в Иркутске, на улице Чайковского, перед выходом. Точно не помню, но, возможно, этот маршрут был нужен ему, чтобы стать мастером спорта по горному туризму.
Евгений Янущак добавил, что в отчете о походе укажет, что первопроходцы назвали пик «Именинник». Записку он передаст дочери Виктора Буднева.
Новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал снимки гор в Красноярском крае на плато Путорана с высоты. Посмотрите на эти завораживающие кадры.