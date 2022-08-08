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В Восточном Саяне обнаружили записку 55-летней давности: ее оставили новосибирские туристы

Сибиряки стали первопроходцами, которые попали на пик «Именинник»

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На пике «Именинник», который находится на высоте 2940 метров над уровнем моря, команда побывала в июле

На пике «Именинник», который находится на высоте 2940 метров над уровнем моря, команда побывала в июле

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Команда Иркутской области по альпинизму 18 июля обнаружила во время прохождения пешеходного маршрута записку, которую в 1967 году оставили туристы из Новосибирска. Одному из членов команды удалось найти родственников автора.

— Мы совершали пешеходный маршрут шестой категории сложности, наивысшей в системе спортивного туризма, в рамках чемпионата России. Представляли команду Иркутской области. Совершали маршрут в Восточном Саяне с четырьмя участками первопрохождений — в тех местах, где еще никто не ходил. И эта вершина как раз была в планах. Сведений, что на ней кто-то был, мы не нашли. Зайдя на нее, мы обнаружили тур — это горка камней — где лежала консервная банка с запиской, — рассказал НГС начальник туристско-экологического клуба «Академия» Евгений Янущак.

Записка была датирована 2 августа 1967 года. По словам Евгения, тогда в Восточных Саянах не был развит альпинизм. Команде стало понятно, что они не первопроходцы на этом маршруте. Автором записки был указан Виктор Михайлович Буднев.

Записку передадут дочери автора — Людмиле Будневой

Записку передадут дочери автора — Людмиле Будневой

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Евгений опубликовал пост на своей странице во «ВКонтакте», чтобы найти родственников автора. По правилам, записку нужно передать им. Ему удалось найти брата Виктора — Николая Михайловича, который живет в Иркутске, и дочь Людмилу Будневу, преподавателя Новосибирского государственного университета. Брат автора рассказал НГС то, что помнит об этом восхождении:

— Ребята собирались в нашей квартире в Иркутске, на улице Чайковского, перед выходом. Точно не помню, но, возможно, этот маршрут был нужен ему, чтобы стать мастером спорта по горному туризму.

Евгений Янущак добавил, что в отчете о походе укажет, что первопроходцы назвали пик «Именинник». Записку он передаст дочери Виктора Буднева.

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ИркутскЗапискаВосточный саян
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