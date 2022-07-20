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Дикое и пустынное место: новосибирский фотограф сделал снимки гор в Красноярском крае с высоты

Показываем кадры Вадима Махорова с плато Путорана

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Фотограф побывал на плато в начале июля

Фотограф побывал на плато в начале июля

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Новосибирский фотограф Вадим Махоров посетил плато Путорана — горный массив в Красноярском крае. Ему удалось сделать снимки этого места с высоты. На них видны каньоны, озеро и высокие горы. Показываем вам эти кадры.

На своей странице во «ВКонтакте» Вадим Махоров написал, что это плато — «дикое и пустынное место»

На своей странице во «ВКонтакте» Вадим Махоров написал, что это плато — «дикое и пустынное место»

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Недалеко от плато находится озеро Лама. Перепад высоты от него до вершины — <nobr class="_">1000 метров</nobr>

Недалеко от плато находится озеро Лама. Перепад высоты от него до вершины — 1000 метров

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— Если преодолеть перепад и взойти на плато, то окажется, что местность вокруг достаточно плоская, но изрезана каньонами разной величины, — пишет фотограф

— Если преодолеть перепад и взойти на плато, то окажется, что местность вокруг достаточно плоская, но изрезана каньонами разной величины, — пишет фотограф

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Вадим Махоров вместе с другом передвигался на самолетах-амфибиях, чтобы сделать снимки и приводниться на озеро Лама

Вадим Махоров вместе с другом передвигался на самолетах-амфибиях, чтобы сделать снимки и приводниться на озеро Лама

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Само озеро Лама — популярное место у туристов

Само озеро Лама — популярное место у туристов

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Ранее Вадим Махоров побывал в Хакасии, где сфотографировал Оглахты — это особо охраняемая природная территория, расположенная на склонах одноименного горного массива. От этих снимков захватывает дух.

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Красноярский крайгорыплато Путорана
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