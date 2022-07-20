Дикое и пустынное место: новосибирский фотограф сделал снимки гор в Красноярском крае с высоты
Показываем кадры Вадима Махорова с плато Путорана
1 128
Новосибирский фотограф Вадим Махоров посетил плато Путорана — горный массив в Красноярском крае. Ему удалось сделать снимки этого места с высоты. На них видны каньоны, озеро и высокие горы. Показываем вам эти кадры.
Ранее Вадим Махоров побывал в Хакасии, где сфотографировал Оглахты — это особо охраняемая природная территория, расположенная на склонах одноименного горного массива. От этих снимков захватывает дух.