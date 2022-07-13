Новосибирец сфотографировал горные хребты Хакассии — 7 кадров, от которых захватывает дух

Новосибирский фотограф Вадим Махоров поделился фотографиями из своего путешествия по Хакассии. Он выложил кадры из Оглахты — это особо охраняемая природная территория, расположенная на склонах одноименного горного массива.

— Попасть туда можно только с экскурсией. Помимо пейзажей, самое интересное здесь, на мой взгляд, — наличие большого количества петроглифов у подножья горного хребта, к ним можно подняться по лестнице, которую заповедник построил для туристов, — написал у себя на странице во «ВКонтакте» Вадим Махоров.

