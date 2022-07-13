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Новосибирец сфотографировал горные хребты Хакассии — 7 кадров, от которых захватывает дух

Рассматриваем фото Оглахтинского хребта

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Участок Оглахты расположен на западном побережье Красноярского водохранилища

Участок Оглахты расположен на западном побережье Красноярского водохранилища

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Новосибирский фотограф Вадим Махоров поделился фотографиями из своего путешествия по Хакассии. Он выложил кадры из Оглахты — это особо охраняемая природная территория, расположенная на склонах одноименного горного массива.

— Попасть туда можно только с экскурсией. Помимо пейзажей, самое интересное здесь, на мой взгляд, — наличие большого количества петроглифов у подножья горного хребта, к ним можно подняться по лестнице, которую заповедник построил для туристов, — написал у себя на странице во «ВКонтакте» Вадим Махоров.

Оглахты входит в Хакасский природный заповедник

Оглахты входит в Хакасский природный заповедник

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Попасть в Оглахты можно только с экскурсией, а бронировать ее нужно заранее

Попасть в Оглахты можно только с экскурсией, а бронировать ее нужно заранее

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Протяженность Оглахтинского хребта с юга на север — 15 километров. Он расположен на водоразделе малых рек Биджа и Кокса

Протяженность Оглахтинского хребта с юга на север — 15 километров. Он расположен на водоразделе малых рек Биджа и Кокса

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На участке Оглахты есть комплексы курганов и средневековая крепость

На участке Оглахты есть комплексы курганов и средневековая крепость

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Наибольшая высота (580 над уровнем моря) — гора Оглахты

Наибольшая высота (580 над уровнем моря) — гора Оглахты

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Горный массив Оглахты — одно из самых известных и посещаемых мест Республики Хакасия

Горный массив Оглахты — одно из самых известных и посещаемых мест Республики Хакасия

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В мае Вадим Махоров делился фотографиями Тункинской долины в Бурятии. Посмотреть снимки величественных гор и долины можно здесь.

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