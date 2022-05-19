СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 63.56
eur 66.61
Тема дняЛивень и град в Новосибирске
Все новости
Все новости

Сибиряк сделал снимки величественных гор и долины в Бурятии — туристы здесь бывают нечасто

Рассматриваем впечатляющие фотографии, сделанные с высоты

24
Фотограф рассказал, что Тункинская долина — место, которое пока еще не популярно у массового туриста

Фотограф рассказал, что Тункинская долина — место, которое пока еще не популярно у массового туриста

Поделиться

Известный новосибирский фотограф недавно вернулся из очередного путешествия по России и поделился фотографиями Тункинской долины в Бурятии. Смотрим эти удивительные снимки вместе с вами.

— Прилетел вчера из интересного путешествия по Тункинской долине. В очередной раз убеждаюсь, что в России множество красивых, аутентичных мест, всё еще не популярных у массового туриста. Тункинская долина окружена горами и находится в Бурятии между Монголией и южной оконечностью Байкала, — рассказал в своем телеграм-канале фотограф.

Тункинская котловина — система межгорных понижений тектонического происхождения

Тункинская котловина — система межгорных понижений тектонического происхождения

Поделиться

Здесь есть даже древние вулканы и горячие источники, добавил новосибирец<br />

Здесь есть даже древние вулканы и горячие источники, добавил новосибирец

Поделиться

До сих пор в этой местности живут глухие самобытные бурятские деревни

До сих пор в этой местности живут глухие самобытные бурятские деревни

Поделиться

В этих деревнях можно ознакомиться с локальными играми и обычаями. Например, разбиванием хребтовой кости

В этих деревнях можно ознакомиться с локальными играми и обычаями. Например, разбиванием хребтовой кости

Поделиться

С бурятами-костоломами фотограф познакомился в деревне Хойто-Гол

С бурятами-костоломами фотограф познакомился в деревне Хойто-Гол

Поделиться

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в поселке Хатанга на полуострове Таймыр. Это одна из самых северных точек России. Оттуда он привез множество впечатляющих кадров — посмотрите.

По теме (5)

Бурятиягорыфото
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2