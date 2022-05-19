Сибиряк сделал снимки величественных гор и долины в Бурятии — туристы здесь бывают нечасто

Известный новосибирский фотограф недавно вернулся из очередного путешествия по России и поделился фотографиями Тункинской долины в Бурятии. Смотрим эти удивительные снимки вместе с вами.

— Прилетел вчера из интересного путешествия по Тункинской долине. В очередной раз убеждаюсь, что в России множество красивых, аутентичных мест, всё еще не популярных у массового туриста. Тункинская долина окружена горами и находится в Бурятии между Монголией и южной оконечностью Байкала, — рассказал в своем телеграм-канале фотограф.