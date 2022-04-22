«Туристам найдется на что посмотреть»: новосибирец сделал фото одного из самых северных поселков России
Смотрим кадры необычного поселка, где есть свой порт, музей с мамонтами и появляется северное сияние
Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в поселке Хатанга на полуострове Таймыр. Это одна из самых северных точек России.
Мы выбрали несколько впечатляющих кадров из поездки в этот поселок, все фото можно посмотреть в блоге фотографа.
Поселок, написал фотограф, назван в честь местной реки Хатанга, чье название в переводе означает «много воды». Река здесь широкая — сюда могут заходить на перегрузку морские суда из моря Лаптевых.
— Первое крупное морское путешествие на Таймыр купцы совершили в 1610 году — именно тогда в летописях упоминали реку Хатангу. Поселение здесь образовалось только через 50 лет — тогда на берегу организовали зимовье для покупки и сбора шкур у местных охотников, — написал Слава Степанов.
Хатангский порт расположен в 115 милях от устья реки и всё же принимает морские суда, рассказал Слава Степанов:
— Первый речной корабль прибыл сюда в 1936 году, первое морское судно — в 1952 году. Именно тогда в Хатанге решили построить порт для обработки и обслуживания морских судов. Отсюда грузы отправляются по рекам Хатанга, Хета и Котуй — это помогает организовать транспортировку по восточной части Таймырского полуострова.
— Примерно в
Он рассказал, что диаметр кратера составляет около
А в 1996 году оленевод Геннадий Жарков нашел огромные бивни мамонта на берегу реки Кырса-Юрях.
— Через год сохранившуюся в вечной мерзлоте тушу мамонта вместе с породой вокруг нее доставили в поселок. Эта находка стала первым экспонатом хатангского Музея мамонта. Музей расположен в ледовой пещере, выкопанной в слоях вечной мерзлоты. Это естественный холодильник — даже летом здесь держится отрицательная температура. Ученые провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что мамонт Жаркова жил
В 2001 году кинокомпания Discovery даже сняла двухсерийный научно-популярный фильм «Земля мамонтов», в котором была рассказана история находки Жаркова. А в 2002 году мамонта Жаркова внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого древнего из найденных.
Хатанга, по признанию Славы Степанова, — необычный поселок. В нем, считает сибиряк, найдется на что посмотреть туристам:
— Здесь часто можно увидеть прямо над поселком северное сияние. На реке — полноценный морской порт с собственным флотом. Почти по территории проходит взлетно-посадочная полоса. А в пещерах под поселком — музей с настоящими мамонтами. Если Русское географическое сообщество сможет восстановить проект с маршрутами в Арктике — туристам найдется что посмотреть и в самом поселке.
Недавно новосибирский фотограф побывал в круизе по Северному ледовитому океану. Мы собрали 12 впечатляющих кадров из этой поездки.