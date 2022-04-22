«Туристам найдется на что посмотреть»: новосибирец сделал фото одного из самых северных поселков России

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в поселке Хатанга на полуострове Таймыр. Это одна из самых северных точек России.

Мы выбрали несколько впечатляющих кадров из поездки в этот поселок, все фото можно посмотреть в блоге фотографа.



Поселок, написал фотограф, назван в честь местной реки Хатанга, чье название в переводе означает «много воды». Река здесь широкая — сюда могут заходить на перегрузку морские суда из моря Лаптевых.

— Первое крупное морское путешествие на Таймыр купцы совершили в 1610 году — именно тогда в летописях упоминали реку Хатангу. Поселение здесь образовалось только через 50 лет — тогда на берегу организовали зимовье для покупки и сбора шкур у местных охотников, — написал Слава Степанов.