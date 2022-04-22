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«Туристам найдется на что посмотреть»: новосибирец сделал фото одного из самых северных поселков России

Смотрим кадры необычного поселка, где есть свой порт, музей с мамонтами и появляется северное сияние

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В Хатанге живет около 3 тысяч человек. Село отрезано от энергосистем страны и живет полностью автономно — здесь работает первая в России электростанция на сырой нефти

В Хатанге живет около 3 тысяч человек. Село отрезано от энергосистем страны и живет полностью автономно — здесь работает первая в России электростанция на сырой нефти

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в поселке Хатанга на полуострове Таймыр. Это одна из самых северных точек России.

Мы выбрали несколько впечатляющих кадров из поездки в этот поселок, все фото можно посмотреть в блоге фотографа.

Поселок, написал фотограф, назван в честь местной реки Хатанга, чье название в переводе означает «много воды». Река здесь широкая — сюда могут заходить на перегрузку морские суда из моря Лаптевых.

— Первое крупное морское путешествие на Таймыр купцы совершили в 1610 году — именно тогда в летописях упоминали реку Хатангу. Поселение здесь образовалось только через 50 лет — тогда на берегу организовали зимовье для покупки и сбора шкур у местных охотников, — написал Слава Степанов.

Хатанга популярна среди путешественников. Можно посетить Музей мамонтов, Таймырский заповедник, диких оленей, лежбища моржей, этнопарк «Каталык» и Попигайский метеоритный кратер

Хатанга популярна среди путешественников. Можно посетить Музей мамонтов, Таймырский заповедник, диких оленей, лежбища моржей, этнопарк «Каталык» и Попигайский метеоритный кратер

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Сейчас село Хатанга — административный центр, в состав которого входят 8 поселков

Сейчас село Хатанга — административный центр, в состав которого входят 8 поселков

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Зимой температура в Хатанге держится в среднем в районе <nobr class="_">-30 °C</nobr>, но иногда опускается до <nobr class="_">-50 °C</nobr> и даже <nobr class="_">-59 °C</nobr>

Зимой температура в Хатанге держится в среднем в районе -30 °C, но иногда опускается до -50 °C и даже -59 °C

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Главный способ передвижения зимой — снегоходы и вездеходы

Главный способ передвижения зимой — снегоходы и вездеходы

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Хатангский порт расположен в 115 милях от устья реки и всё же принимает морские суда, рассказал Слава Степанов:

— Первый речной корабль прибыл сюда в 1936 году, первое морское судно — в 1952 году. Именно тогда в Хатанге решили построить порт для обработки и обслуживания морских судов. Отсюда грузы отправляются по рекам Хатанга, Хета и Котуй — это помогает организовать транспортировку по восточной части Таймырского полуострова.

Хатангский порт — одна из ключевых точек на рынке транспортировки грузов по Севморпути. Здесь проходят грузы в Арктическую зону РФ, моря Западной и Северной Европы, на Дальний Восток

Хатангский порт — одна из ключевых точек на рынке транспортировки грузов по Севморпути. Здесь проходят грузы в Арктическую зону РФ, моря Западной и Северной Европы, на Дальний Восток

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Ледокольную проводку в хатангском порту не выполняют, зимой акватория замерзает

Ледокольную проводку в хатангском порту не выполняют, зимой акватория замерзает

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— Примерно в 300 км от Хатанги расположен Попигайский кратер, в котором в 70-х годах обнаружили месторождения импактных алмазов общим объемом 147 миллиардов карат. Термин «импактные» значит, что алмазы здесь образовались в результате удара крупного метеорита. Ювелирной ценности они не представляют, но по прочности и абразивной стойкости почти вдвое превосходят обычные природные алмазы, — добавил Слава Степанов.

Он рассказал, что диаметр кратера составляет около 100 км, глубина — 200 м. Ученые выяснили, что астероид упал примерно 35 миллионов лет назад.

В 1990-х Хатанга неожиданно стала известна геологам и историкам всего мира

В 1990-х Хатанга неожиданно стала известна геологам и историкам всего мира

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А в 1996 году оленевод Геннадий Жарков нашел огромные бивни мамонта на берегу реки Кырса-Юрях.

— Через год сохранившуюся в вечной мерзлоте тушу мамонта вместе с породой вокруг нее доставили в поселок. Эта находка стала первым экспонатом хатангского Музея мамонта. Музей расположен в ледовой пещере, выкопанной в слоях вечной мерзлоты. Это естественный холодильник — даже летом здесь держится отрицательная температура. Ученые провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что мамонт Жаркова жил 20 380 лет назад. Это был самец, который умер в возрасте 47 лет. Мамонт весил около 5 тонн, а масса почти трехметровых бивней — около 60 кг, — рассказал фотограф.

В 2001 году кинокомпания Discovery даже сняла двухсерийный научно-популярный фильм «Земля мамонтов», в котором была рассказана история находки Жаркова. А в 2002 году мамонта Жаркова внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самого древнего из найденных.

Спасо-Богоявленский храм — одна из самых северных православных церквей в России

Спасо-Богоявленский храм — одна из самых северных православных церквей в России

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Хатанга, по признанию Славы Степанова, — необычный поселок. В нем, считает сибиряк, найдется на что посмотреть туристам:

— Здесь часто можно увидеть прямо над поселком северное сияние. На реке — полноценный морской порт с собственным флотом. Почти по территории проходит взлетно-посадочная полоса. А в пещерах под поселком — музей с настоящими мамонтами. Если Русское географическое сообщество сможет восстановить проект с маршрутами в Арктике — туристам найдется что посмотреть и в самом поселке.

Недавно новосибирский фотограф побывал в круизе по Северному ледовитому океану. Мы собрали 12 впечатляющих кадров из этой поездки.

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