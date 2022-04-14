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Новосибирский фотограф побывал в круизе на Северном полюсе — 12 впечатляющих кадров

Рассматриваем фото морозной Арктики, белых медведей и атомного ледокола

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Круизы до Северного полюса проходят на атомном ледоколе «50 лет Победы»

Круизы до Северного полюса проходят на атомном ледоколе «50 лет Победы»

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в круизе по Северному ледовитому океану. Группа путешественников на атомном ледоколе дошли до архипелага Земля Франца-Иосифа.

Мы выбрали самые впечатляющие кадры из поездки, все фото можно посмотреть в блоге фотографа.

Всё путешествие длится 12–13 дней

Всё путешествие длится 12–13 дней

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Начинается поездка в Мурманске — именно там расположена база Росатомфлота

Начинается поездка в Мурманске — именно там расположена база Росатомфлота

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Лучшее время для туристической поездки на Северный полюс — лето. В это время температура за полярным кругом держится в районе 0 °С, а ветер не слишком сильный

Лучшее время для туристической поездки на Северный полюс — лето. В это время температура за полярным кругом держится в районе 0 °С, а ветер не слишком сильный

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Капитан ледокола Дмитрий Лобусов и старший помощник Диана Киджи

Капитан ледокола Дмитрий Лобусов и старший помощник Диана Киджи

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Обычно в круиз отправляется 124 участника — больше пассажиров ледокол не принимает

Обычно в круиз отправляется 124 участника — больше пассажиров ледокол не принимает

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Уже на третий день поездки можно встретить первые льды в Баренцевом море

Уже на третий день поездки можно встретить первые льды в Баренцевом море

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Вертолет над Арктикой

Вертолет над Арктикой

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Так ледокол швартуют к льдине

Так ледокол швартуют к льдине

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На пути ледокола часто встречаются белые медведи

На пути ледокола часто встречаются белые медведи

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Примерно на пятый день ледокол добирается до Северного полюса

Примерно на пятый день ледокол добирается до Северного полюса

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В 2019 году Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние.

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