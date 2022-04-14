Новосибирский фотограф побывал в круизе на Северном полюсе — 12 впечатляющих кадров
Рассматриваем фото морозной Арктики, белых медведей и атомного ледокола
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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в круизе по Северному ледовитому океану. Группа путешественников на атомном ледоколе дошли до архипелага Земля Франца-Иосифа.
Мы выбрали самые впечатляющие кадры из поездки, все фото можно посмотреть в блоге фотографа.
В 2019 году Слава Степанов побывал на плато Путорана и застал северное сияние.