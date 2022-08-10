СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 60.38
eur 61.55
Тема дняУбийца жены главврача ГКБ покончил с собой в СИЗО
Все новости
Все новости

Nissan загорелся на дороге в Новосибирске — видео с места

Огонь был в моторном отсеке

447
Машину тушили пожарные

Машину тушили пожарные

Поделиться

Вечером 10 августа в Новосибирске загорелся автомобиль на улице Дуси Ковальчук. Огонь повредил моторный отсек.

— Сообщение о горящем автомобиле поступило в 20:52. Уже через три минут пожарный расчет был на месте происшествия. В течение трех минут открытое горение ликвидировали сотрудники МЧС России. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.

В результате никто не пострадал. По данным сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», марка сгоревшего автомобиля — Nissan Laurel.

В середине июля в Новосибирске загорелся автокран на улице Пархоменко. На месте произошел разлив топлива.

По теме

Дуси КовальчукМЧССгорел автомобиль
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2