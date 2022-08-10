Nissan загорелся на дороге в Новосибирске — видео с места
Огонь был в моторном отсеке
Вечером 10 августа в Новосибирске загорелся автомобиль на улице Дуси Ковальчук. Огонь повредил моторный отсек.
— Сообщение о горящем автомобиле поступило в 20:52. Уже через три минут пожарный расчет был на месте происшествия. В течение трех минут открытое горение ликвидировали сотрудники МЧС России. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 2 квадратных метра, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО.
В результате никто не пострадал. По данным сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте», марка сгоревшего автомобиля — Nissan Laurel.
В середине июля в Новосибирске загорелся автокран на улице Пархоменко. На месте произошел разлив топлива.