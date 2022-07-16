Автокран загорелся на Пархоменко — от него поднялся столб густого дыма
Происшествие попало на видео
Днем 16 июля в Новосибирске на улице Пархоменко загорелся автокран. Также на месте произошел разлив топлива.
Пожарные выехали на вызов в 13:59. К моменту прибытия автокран был полностью в огне.
— Произошел разлив топлива. Через пять минут после прибытия сотрудники МЧС России локализовали возгорание, еще три минуты понадобилось на ликвидацию открытого горения. Площадь горения, предварительно, составила 10 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В пожаре никто не пострадал.
В начале июля в Новосибирске рядом с цирком сгорел автомобиль «Мерседес». Момент пожара попал на видео.