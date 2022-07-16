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Автокран загорелся на Пархоменко — от него поднялся столб густого дыма

Происшествие попало на видео

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Кран находился недалеко от стадиона «Сибсельмаш»

Кран находился недалеко от стадиона «Сибсельмаш»

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Днем 16 июля в Новосибирске на улице Пархоменко загорелся автокран. Также на месте произошел разлив топлива.

Пожарные выехали на вызов в 13:59. К моменту прибытия автокран был полностью в огне.

— Произошел разлив топлива. Через пять минут после прибытия сотрудники МЧС России локализовали возгорание, еще три минуты понадобилось на ликвидацию открытого горения. Площадь горения, предварительно, составила 10 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В пожаре никто не пострадал.

В начале июля в Новосибирске рядом с цирком сгорел автомобиль «Мерседес». Момент пожара попал на видео.

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