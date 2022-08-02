«Изъяли шумовой пистолет»: стрельбу на детской площадке устроила группа новосибирцев

1 августа в Кировском районе группа нетрезвых новосибирцев устроила стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел напротив дома № 1 по улице Покрышкина.

— Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки и прогнали с лавочки маленьких детей, наставляя пистолет на голову, — написал в группе «АСТ-54» один из очевидцев происшествия.