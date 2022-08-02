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«Изъяли шумовой пистолет»: стрельбу на детской площадке устроила группа новосибирцев

По словам очевидцев, злоумышленники находились в нетрезвом состоянии

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По словам очевидцев, стреляющие находились в нетрезвом состоянии

По словам очевидцев, стреляющие находились в нетрезвом состоянии

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1 августа в Кировском районе группа нетрезвых новосибирцев устроила стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел напротив дома № 1 по улице Покрышкина.

— Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки и прогнали с лавочки маленьких детей, наставляя пистолет на голову, — написал в группе «АСТ-54» один из очевидцев происшествия.

На вопросы корреспондента он не ответил.

В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте. Через 15 минут после сообщения о стрельбе на место приехали полицейские. Правоохранители опросили очевидцев.

— В настоящее время полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На основании собранных данных примут соответствующее решение.

Ранее очевидцы рассказали о том, как стреляли на «Чистой Слободе».

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