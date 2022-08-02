«Изъяли шумовой пистолет»: стрельбу на детской площадке устроила группа новосибирцев
По словам очевидцев, злоумышленники находились в нетрезвом состоянии
1 августа в Кировском районе группа нетрезвых новосибирцев устроила стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел напротив дома
— Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки и прогнали с лавочки маленьких детей, наставляя пистолет на голову, — написал в группе «АСТ-54» один из очевидцев происшествия.
На вопросы корреспондента он не ответил.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте. Через 15 минут после сообщения о стрельбе на место приехали полицейские. Правоохранители опросили очевидцев.
— В настоящее время полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
На основании собранных данных примут соответствующее решение.
Ранее очевидцы рассказали о том, как стреляли на «Чистой Слободе».