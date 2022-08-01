«Держал ребенка на руках, а сам начал уходить под воду»: под Новосибирском утонул мужчина, спасая ребенка
Они вдвоем поехали кататься на лодке без спасательных жилетов
11 июля в селе Боровом (Новосибирский район) утонул мужчина 46 лет, спасая ребенка. О гибели человека на воде корреспонденту НГС сообщил знакомый погибшего. Источник в правоохранительных органах подтвердил информацию.
Как рассказал знакомый утонувшего, погибший со своим другом уплыл в Боровое 1 июля, там они должны были остаться до 10 июля, но к ним присоединился знакомый с детьми. Один мужчина вернулся в город, а погибший решил остаться еще на день.
— Ему позвонил друг и сказал, что приедет с детьми на лодке, он решил остаться, — сообщил НГС знакомый мужчины.
Ссылаясь на очевидцев, знакомый рассказал, что утонувший решил прокатить ребенка друзей на лодке вдоль берега. Оба при этом были без жилетов. Утонувший мужчина сидел возле мотора лодки, а ребенок — у носа. На волне лодку подбросило вверх, из-за чего ребенок выпал из лодки.
— Как рассказывают очевидцы, знакомый пытался развернуть лодку, но не смог достать ребенка. Заметил, что малыш захлебывается и прыгнул за ним в воду, а глубина была большая. Очевидцы говорят, что видели, как он держал ребенка на руках, а сам начал уходить под воду, — отметил знакомый.
Также знакомый отметил, что одни очевидцы сообщают, что погибшему удалось закинуть ребенка в лодку, но сам он не смог подняться. Другие, что подъехал мужчина на гидроцикле и достал ребенка, однако мужчины уже не было видно на воде.
— Нашли его через 4 дня, когда прибило к берегу, — сообщил знакомый.
По словам знакомого, у погибшего в доме была своя мастерская, где он чинил людям любую технику бесплатно.
— Последнее время работал грузчиком в магазине «Пятерочка». Все знают его на ОбьГЭС, куда с ним ни пойдешь — люди здороваются, подбегают. Всегда улыбался и всех прощал, — отметил знакомый.
На Новосибирском водохранилище 5 июля около 6 вечера три сибирячки перевернулись на весельной лодке.