«Держал ребенка на руках, а сам начал уходить под воду»: под Новосибирском утонул мужчина, спасая ребенка

Ссылаясь на очевидцев, знакомый рассказал, что утонувший решил прокатить ребенка друзей на лодке вдоль берега. Оба при этом были без жилетов. Утонувший мужчина сидел возле мотора лодки, а ребенок — у носа. На волне лодку подбросило вверх, из-за чего ребенок выпал из лодки.

— Как рассказывают очевидцы, знакомый пытался развернуть лодку, но не смог достать ребенка. Заметил, что малыш захлебывается и прыгнул за ним в воду, а глубина была большая. Очевидцы говорят, что видели, как он держал ребенка на руках, а сам начал уходить под воду, — отметил знакомый.