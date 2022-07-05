У трех сибирячек перевернулась весельная лодка посреди Обского
водохранилища — их спасало МЧС
Женщины хотели доплыть в деревню напротив
На Новосибирском водохранилище
— Было установлено, что женщины на весельной деревянной лодке решили пересечь Новосибирское водохранилище по направлению к деревне Новый Шарап Ордынского района. В какой-то момент времени поднялись ветер и большая волна, вследствие чего лодка перевернулась, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
В 18:45 женщинам оказали помощь. Их подняли на борт и доставили в деревню Ерестную. От медицинской помощи сибирячки отказались.
Утром 29 июня в Новосибирске на территории Обского водохранилища затонул гидроцикл. Его пассажиров довез до берега катер.