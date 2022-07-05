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У трех сибирячек перевернулась весельная лодка посреди Обского водохранилища — их спасало МЧС

Женщины хотели доплыть в деревню напротив

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Женщины пытались переплыть водохранилище

Женщины пытались переплыть водохранилище

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На Новосибирском водохранилище 5 июля около 6 вечера три сибирячки перевернулись на весельной лодке. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел на расстоянии 4 километров от берега вблизи деревни Ерестной.

— Было установлено, что женщины на весельной деревянной лодке решили пересечь Новосибирское водохранилище по направлению к деревне Новый Шарап Ордынского района. В какой-то момент времени поднялись ветер и большая волна, вследствие чего лодка перевернулась, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В 18:45 женщинам оказали помощь. Их подняли на борт и доставили в деревню Ерестную. От медицинской помощи сибирячки отказались.

Утром 29 июня в Новосибирске на территории Обского водохранилища затонул гидроцикл. Его пассажиров довез до берега катер.

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