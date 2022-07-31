Двое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Новосибирском

Под Новосибирском в пожаре погибли дети. Об этом редакции НГС сообщили жители села Шагалово.

— Под Чиком сегодня сгорел дачный дом, по словам рядом живущих дачников и тех, кто пытался хоть как-то помочь, погибли 2 ребятишек, беременная женщина и еще один человек, — сообщил один из читателей НГС.



Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил гибель детей, но детали уточнить не смог.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о пожаре поступила вчера в 23:46.