Двое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Новосибирском
Пожар произошел сегодня ночью
Под Новосибирском в пожаре погибли дети. Об этом редакции НГС сообщили жители села Шагалово.
— Под Чиком сегодня сгорел дачный дом, по словам рядом живущих дачников и тех, кто пытался хоть как-то помочь, погибли 2 ребятишек, беременная женщина и еще один человек, — сообщил один из читателей НГС.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил гибель детей, но детали уточнить не смог.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о пожаре поступила вчера в 23:46.
— Поступило сообщение от очевидцев о пожаре в двухэтажном доме в СНТ «Энергетик». На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, произошло обрушение потолочных перекрытий. В течение 35 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В ходе проведения работ при разборе обгоревших конструкций и проливке обнаружены двое взрослых и двое детей без признаков жизни. Площадь пожара —
На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС России и следователи.
Также с родственниками, соседями работают психологи ГУ МЧС по Новосибирской области для оказания экстренной психологической помощи.
В Новосибирске в доме на Ленина, 94, где в начале недели произошел крупный пожар, нашли майнинговую ферму.