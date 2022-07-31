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Тема дняСгорели 3-летний мальчик и 11-летняя девочка
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Сгорела семья с двумя детьми

Двое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Новосибирском

Пожар произошел сегодня ночью

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Огромный столб огня было видно издалека

Огромный столб огня было видно издалека

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Под Новосибирском в пожаре погибли дети. Об этом редакции НГС сообщили жители села Шагалово.

— Под Чиком сегодня сгорел дачный дом, по словам рядом живущих дачников и тех, кто пытался хоть как-то помочь, погибли 2 ребятишек, беременная женщина и еще один человек, — сообщил один из читателей НГС.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил гибель детей, но детали уточнить не смог.

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что информация о пожаре поступила вчера в 23:46.

— Поступило сообщение от очевидцев о пожаре в двухэтажном доме в СНТ «Энергетик». На момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, произошло обрушение потолочных перекрытий. В течение 35 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В ходе проведения работ при разборе обгоревших конструкций и проливке обнаружены двое взрослых и двое детей без признаков жизни. Площадь пожара — 20 кв. м. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировалась 54-летняя женщина, с ожогами госпитализирована.

На месте работают следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС России и следователи.

Также с родственниками, соседями работают психологи ГУ МЧС по Новосибирской области для оказания экстренной психологической помощи.

В Новосибирске в доме на Ленина, 94, где в начале недели произошел крупный пожар, нашли майнинговую ферму.

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