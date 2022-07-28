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МАЗ с прицепом насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на Есенина — возбуждено уголовное дело

ДТП произошло ночью

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Врачи не смогли спасти мужчину, который получил очень тяжелые травмы

Врачи не смогли спасти мужчину, который получил очень тяжелые травмы

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Грузовик с прицепом насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Есенина. ДТП произошло вчера, 27 июля, около 22:40.

— 32-летний водитель МАЗ с прицепом следовал по улице Есенина в сторону Никитина, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. — Напротив дома 51 по улице Есенина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

Мужчина, на внешний вид 40–50 лет, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался.

— В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», проводится расследование, — добавили в ведомстве.

Вечером 27 июля в Советском районе Новосибирска 38-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 сбил 10-летнего мальчика. Ребенку понадобилась помощь врачей.

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