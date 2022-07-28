МАЗ с прицепом насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на Есенина — возбуждено уголовное дело
ДТП произошло ночью
Грузовик с прицепом насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Есенина. ДТП произошло вчера, 27 июля, около 22:40.
— 32-летний водитель МАЗ с прицепом следовал по улице Есенина в сторону Никитина, — объяснили в ГИБДД Новосибирска. — Напротив дома 51 по улице Есенина совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Мужчина, на внешний вид 40–50 лет, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где скончался.
— В отношении водителя возбуждено уголовное дело по
Вечером 27 июля в Советском районе Новосибирска