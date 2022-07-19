«Не выдержал дистанцию»: бердская маршрутка попала в аварию на Большевистской — один человек в больнице
Всего в пассажирской «Газели» было 9 человек
Утром 19 июля в Новосибирске произошло ДТП с участием маршрутки
— 19 июля в 11 часов 40 минут на территории Октябрьского района водитель 1961 года рождения, управляя пассажирской «Газелью» (маршрут 332), двигался по улице Большевистской со стороны разъезда Иня в сторону улицы Выборной и, не выдержав допустимую дистанцию, совершил столкновение с автомобилем «ГАЗон NEXT» под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Вечером 17 июля водитель Toyota Chaser не справился с управлением и врезался в столб, после чего был госпитализирован.