«Водитель не справился с управлением»: Toyota Chaser врезалась в столб на Владимировской
Мужчину госпитализировали
Водитель Toyota Chaser врезался в столб на Владимировской. ДТП произошло в Железнодорожном районе сегодня,
21-летний новосибирец ехал по улице Владимировской в сторону улицы Туннельный спуск.
— Напротив дома 3 по улице Владимировской не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадал водитель, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
Днем в больницу в тяжелом состоянии был доставлен мотоциклист после ДТП с «Тойотой» на улице Георгия Колонды. Авария произошла сегодня,