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Тема дняToyota врезалась в столб
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«Водитель не справился с управлением»: Toyota Chaser врезалась в столб на Владимировской

Мужчину госпитализировали

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У машины серьезные повреждения

У машины серьезные повреждения

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Водитель Toyota Chaser врезался в столб на Владимировской. ДТП произошло в Железнодорожном районе сегодня, 17 июля, около 15:20.

21-летний новосибирец ехал по улице Владимировской в сторону улицы Туннельный спуск.

— Напротив дома 3 по улице Владимировской не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадал водитель, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — объяснили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Днем в больницу в тяжелом состоянии был доставлен мотоциклист после ДТП с «Тойотой» на улице Георгия Колонды. Авария произошла сегодня, 17 июля, около 12:40 в Заельцовском районе.

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