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«Мотоциклист в тяжелом состоянии в больнице»: в ГИБДД раскрыли подробности ДТП на улице Георгия Колонды

Водитель «Тойоты» не уступил дорогу

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ДТП произошло напротив дома <nobr class="_">№ 5</nobr> на улице Георгия Колонды

ДТП произошло напротив дома № 5 на улице Георгия Колонды

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Мотоциклист доставлен в больницу после ДТП с «Тойотой» на улице Георгия Колонды. Авария произошла сегодня, 17 июля, около 12:40 в Заельцовском районе.

— Водитель — 47-летняя женщина — двигалась по улице Георгия Колонды на автомобиле «Тойота-Камри» со стороны улицы Окружной, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

ДТП произошло напротив дома № 5 на улице Георгия Колонды.

— Не предоставив преимущества в движении, она совершила столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП пострадал мотоциклист — 28-летний мужчина, который в тяжелом состоянии госпитализирован в лечебное учреждение, — добавили в ведомстве.

Днем 14 июля в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе.

ДТПДТП с мотоцикломНовосибирск
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