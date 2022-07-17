«Мотоциклист в тяжелом состоянии в больнице»: в ГИБДД раскрыли подробности ДТП на улице Георгия Колонды
Водитель «Тойоты» не уступил дорогу
Мотоциклист доставлен в больницу после ДТП с «Тойотой» на улице Георгия Колонды. Авария произошла сегодня,
— Водитель — 47-летняя женщина — двигалась по улице Георгия Колонды на автомобиле «Тойота-Камри» со стороны улицы Окружной, — объяснили в ГИБДД Новосибирска.
ДТП произошло напротив дома
— Не предоставив преимущества в движении, она совершила столкновение с мотоциклистом. В результате ДТП пострадал мотоциклист —
Днем 14 июля в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе.