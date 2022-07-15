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Nissan снес двух женщин на пешеходном переходе — видео с моментом ДТП из Кольцова

Пострадавшим — 62 года и 68 лет

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Пешеходов доставили в лечебное учреждение, после оказания медицинской помощи отпустили домой

Пешеходов доставили в лечебное учреждение, после оказания медицинской помощи отпустили домой

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Вчера днем, 14 июля, в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, об этом сообщили в паблике «АСТ-54».

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла 14 июля в 15:45. Водитель 73 лет, управляя автомобилем Nissan Presage, совершил наезд на женщин 62 и 68 лет.

— Водитель 1949 года рождения — трезвый, управляя автомобилем Nissan Presage, двигался по проспекту Никольский, у дома № 18а совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП женщина 1960 года рождения и пешеход 1954 года рождения были доставлены в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи отпущены домой, — сообщили в пропаганде ГИБДД по Новосибирской области.

На кадрах с видеорегистратора заметно, как два человека переходят дорогу по пешеходному переходу, в этот момент водитель не останавливается и сбивает их. От удара женщины падают на асфальт, одна оказывается за машиной, другая — слева. Капот автомобиля после ДТП — помят.

В ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погибла 16-летняя девушка.

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