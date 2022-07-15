Nissan снес двух женщин на пешеходном переходе — видео с моментом ДТП из Кольцова

Вчера днем, 14 июля, в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, об этом сообщили в паблике «АСТ-54».



Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла 14 июля в 15:45. Водитель 73 лет, управляя автомобилем Nissan Presage, совершил наезд на женщин 62 и 68 лет.