Nissan снес двух женщин на пешеходном переходе — видео с моментом ДТП из Кольцова
Пострадавшим — 62 года и 68 лет
Вчера днем, 14 июля, в Кольцове на Никольском проспекте автомобиль сбил двух пешеходов на переходе, об этом сообщили в паблике «АСТ-54».
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла 14 июля в 15:45. Водитель 73 лет, управляя автомобилем Nissan Presage, совершил наезд на женщин 62 и 68 лет.
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На кадрах с видеорегистратора заметно, как два человека переходят дорогу по пешеходному переходу, в этот момент водитель не останавливается и сбивает их. От удара женщины падают на асфальт, одна оказывается за машиной, другая — слева. Капот автомобиля после ДТП — помят.
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