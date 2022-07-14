СЕЙЧАС +22°С
Пробки 6/10
usd 58.53
eur 58.90
Тема дняПродают здание, где был клуб «Рай»
Все новости
Все новости

«Яндекс.Go» заявил, что попавший в смертельное ДТП водитель не выполнял заказ сервиса

Сейчас «Яндекс» выясняет подробности у таксопарка

619
В такси было трое пассажиров

В такси было трое пассажиров

Поделиться

В «Яндекс.Go» заявили, что нетрезвый водитель такси, который попал в ДТП на улице Орджоникидзе в Новосибирске, выполнял заказ, сделанный не через этот сервис. В результате аварии погибла 16-летняя девушка.

Авария произошла в ночь с 13 на 14 июля. Hyundai Solaris допустил столкновение с Nissan Avenir, который затем столкнулся с Toyota Spacio. Девушка, ехавшая в салоне Hyundai, скончалась на месте от полученных травм. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, водитель такси Hyundai находился в состоянии опьянения.

— В данный момент мы проверяем информацию об этом происшествии. По нашим данным, поездка была не на заказе сервиса «Яндекс.Go», — сообщили НГС в пресс-службе «Яндекс.Go».

Для выяснения подробностей сервис направил запрос в таксопарк, с которым сотрудничал этот водитель.

Сегодня в ГИБДД показали кадры с места этой смертельной аварии. Сообщается, что водитель другого автомобиля отказался от освидетельствования, на него составили протокол за езду без прав.

По теме

ДТПавария«Яндекс.Go»
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2