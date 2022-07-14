«Яндекс.Go» заявил, что попавший в смертельное ДТП водитель не выполнял заказ сервиса

В «Яндекс.Go» заявили, что нетрезвый водитель такси, который попал в ДТП на улице Орджоникидзе в Новосибирске, выполнял заказ, сделанный не через этот сервис. В результате аварии погибла 16-летняя девушка.

Авария произошла в ночь с 13 на 14 июля. Hyundai Solaris допустил столкновение с Nissan Avenir, который затем столкнулся с Toyota Spacio. Девушка, ехавшая в салоне Hyundai, скончалась на месте от полученных травм. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, водитель такси Hyundai находился в состоянии опьянения.