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Сбитые знаки и разбитый Hyundai: что было на Орджоникидзе после ДТП, где погибла 16-летняя девушка. Фото и видео

Один водитель был пьян, второй — без прав

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По предварительной информации ГУ МВД по НСО, авария произошла <nobr>14 июля</nobr> в 01:45

По предварительной информации ГУ МВД по НСО, авария произошла 14 июля в 01:45

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Новосибирские автоинспекторы опубликовали фотографии и видео с места ДТП, которое произошло в ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске. В аварии погибла девушка 16 лет.

Ранее полиция сообщила о том, что водитель такси, ставший участником тройного ДТП со смертельным исходом, был пьян. Водитель другого автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен протокол за езду без прав.

<nobr>22-летний</nobr> таксист на Hyundai Solaris допустил столкновение с Nissan Avenir, которым управлял <nobr>25-летний</nobr> водитель

22-летний таксист на Hyundai Solaris допустил столкновение с Nissan Avenir, которым управлял 25-летний водитель

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— В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Hyundai (речь о таксисте. — Прим. ред.) находился за рулем в состоянии опьянения. Водитель Nissan Avenir от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, — заявили в пресс-службе.

В такси находились три пассажира: два парня и девушка. В результате ДТП на месте скончалась <nobr>16-летняя</nobr> пассажирка такси

В такси находились три пассажира: два парня и девушка. В результате ДТП на месте скончалась 16-летняя пассажирка такси

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Водитель и еще один его пассажир доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Третий пассажир выжил

Водитель и еще один его пассажир доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Третий пассажир выжил

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Решается вопрос об избрании водителю Hyundai меры пресечения

Решается вопрос об избрании водителю Hyundai меры пресечения

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По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос об избрании водителю Hyundai меры пресечения.

Недавно произошла авария во дворе дома по адресу Бердское шоссе, 40 в Первомайском районе. Как сообщили в ГИБДД, водитель мототранспорта наехал на девочку 7 лет и скрылся.

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