Сбитые знаки и разбитый Hyundai: что было на Орджоникидзе после ДТП, где погибла
16-летняя девушка. Фото и видео
Один водитель был пьян, второй — без прав
Новосибирские автоинспекторы опубликовали фотографии и видео с места ДТП, которое произошло в ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске. В аварии погибла девушка 16 лет.
Ранее полиция сообщила о том, что водитель такси, ставший участником тройного ДТП со смертельным исходом, был пьян. Водитель другого автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен протокол за езду без прав.
— В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Hyundai (речь о таксисте. — Прим. ред.) находился за рулем в состоянии опьянения. Водитель Nissan Avenir от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, — заявили в пресс-службе.
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