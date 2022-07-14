Сбитые знаки и разбитый Hyundai: что было на Орджоникидзе после ДТП, где погибла 16-летняя девушка. Фото и видео

Новосибирские автоинспекторы опубликовали фотографии и видео с места ДТП, которое произошло в ночь с 13 на 14 июля на улице Орджоникидзе в Новосибирске. В аварии погибла девушка 16 лет.

Ранее полиция сообщила о том, что водитель такси, ставший участником тройного ДТП со смертельным исходом, был пьян. Водитель другого автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен протокол за езду без прав.