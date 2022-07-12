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Тема дняСбили велосипедиста 7 лет
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Водитель мототранспорта наехал на велосипедиста 7 лет — девочку госпитализировали

Виновник ДТП скрылся с места происшествия

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ДТП произошло сегодня вечером

ДТП произошло сегодня вечером

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Сегодня вечером произошла авария во дворе дома по адресу Бердское шоссе, 40 в Первомайском районе. Как сообщили в ГИБДД, водитель мототранспорта наехал на девочку 7 лет и скрылся. В результате аварии ребенок получил травмы, девочку направили в лечебное учреждение.

— В 20:22 в дежурную часть полка ДПС поступила информация о ДТП. Неустановленный водитель, управляя неустановленным мототранспортом, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадала девочка 2015 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Девочка передвигалась на велосипеде

Девочка передвигалась на велосипеде

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Также в ГИБДД напомнили, что водителю за оставление места ДТП, участником которого он являлся, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.

В ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о данном ДТП, либо знает местонахождение водителя, сообщить по тел. 232-23-21, 232-23-51.

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