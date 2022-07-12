Водитель мототранспорта наехал на велосипедиста 7 лет — девочку госпитализировали

Сегодня вечером произошла авария во дворе дома по адресу Бердское шоссе, 40 в Первомайском районе. Как сообщили в ГИБДД, водитель мототранспорта наехал на девочку 7 лет и скрылся. В результате аварии ребенок получил травмы, девочку направили в лечебное учреждение.



— В 20:22 в дежурную часть полка ДПС поступила информация о ДТП. Неустановленный водитель, управляя неустановленным мототранспортом, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадала девочка 2015 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.