Водитель мототранспорта наехал на велосипедиста 7 лет — девочку госпитализировали
Виновник ДТП скрылся с места происшествия
Сегодня вечером произошла авария во дворе дома по адресу Бердское шоссе, 40 в Первомайском районе. Как сообщили в ГИБДД, водитель мототранспорта наехал на девочку 7 лет и скрылся. В результате аварии ребенок получил травмы, девочку направили в лечебное учреждение.
— В 20:22 в дежурную часть полка ДПС поступила информация о ДТП. Неустановленный водитель, управляя неустановленным мототранспортом, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадала девочка 2015 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Также в ГИБДД напомнили, что водителю за оставление места ДТП, участником которого он являлся, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.
В ГИБДД просят всех, кто располагает информацией о данном ДТП, либо знает местонахождение водителя, сообщить по тел.