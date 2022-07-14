Водитель такси — пьяный, второй — без прав. Полиция — о ДТП в центре Новосибирска, где погибла
16-летняя девушка
В МВД уже возбудили уголовное дело из-за аварии
Новосибирская полиции объявила, что водитель такси, ставший участником тройного ДТП со смертельным исходом на улице Орджоникидзе, был пьян. Водитель другого автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен протокол за езду без прав.
По предварительной информации ГУ МВД по НСО,
— В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Hyundai (речь о таксисте. — Прим. ред.) находился за рулем в состоянии опьянения. Водитель Nissan Avenir от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, — заявили в пресс-службе.
В результате ДТП на месте скончалась
— Если честно, были сомнения насчет водителя, странно себя вел как-то. Взгляды странные по сторонам, мимика чудная. Когда он подъехал на заказ, включил музыку на всю. К огромному сожалению, мы не придали этому особого значения, — рассказал корреспонденту НГС пассажир Рамис Мадалиев.
По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по
В отношении водителя Nissan инспектор ГИБДД составил административный протокол по
Суд грозит и 37-летнему жителю Октябрьского района Новосибирска, который