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Водитель такси — пьяный, второй — без прав. Полиция — о ДТП в центре Новосибирска, где погибла 16-летняя девушка

В МВД уже возбудили уголовное дело из-за аварии

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После удара такси о бетонный столб <nobr class="_">16-летняя</nobr> пассажирка погибла на месте

После удара такси о бетонный столб 16-летняя пассажирка погибла на месте

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Новосибирская полиции объявила, что водитель такси, ставший участником тройного ДТП со смертельным исходом на улице Орджоникидзе, был пьян. Водитель другого автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен протокол за езду без прав.

По предварительной информации ГУ МВД по НСО, 14 июля в 01:45 22-летний таксист на Hyundai Solaris допустил столкновение с Nissan Avenir, которым управлял 25-летний водитель. Затем последний столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Spacio.

— В результате медицинского освидетельствования установлено, что водитель Hyundai (речь о таксисте. — Прим. ред.) находился за рулем в состоянии опьянения. Водитель Nissan Avenir от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, — заявили в пресс-службе.

В результате ДТП на месте скончалась 16-летняя пассажирка такси, водитель и еще один его пассажир доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Третий пассажир выжил, отделавшись парой царапин и ушибом.

— Если честно, были сомнения насчет водителя, странно себя вел как-то. Взгляды странные по сторонам, мимика чудная. Когда он подъехал на заказ, включил музыку на всю. К огромному сожалению, мы не придали этому особого значения, — рассказал корреспонденту НГС пассажир Рамис Мадалиев.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Решается вопрос об избрании водителю Hyundai меры пресечения.

В отношении водителя Nissan инспектор ГИБДД составил административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Суд грозит и 37-летнему жителю Октябрьского района Новосибирска, который 10 июля нечаянно задавил своего младшего сына во дворе собственного дома. Следователи утверждают, что он находился в состоянии опьянения.

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