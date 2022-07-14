Водитель такси — пьяный, второй — без прав. Полиция — о ДТП в центре Новосибирска, где погибла 16-летняя девушка

Новосибирская полиции объявила, что водитель такси, ставший участником тройного ДТП со смертельным исходом на улице Орджоникидзе, был пьян. Водитель другого автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на него составлен протокол за езду без прав.



По предварительной информации ГУ МВД по НСО, 14 июля в 01:45 22-летний таксист на Hyundai Solaris допустил столкновение с Nissan Avenir, которым управлял 25-летний водитель. Затем последний столкнулся с припаркованным автомобилем Toyota Spacio.