Что грозит водителю «Газели», который насмерть задавил своего маленького сына? Мнение адвоката

В ближайшее время суду предстоит избрать меру пресечения 37-летнему жителю Октябрьского района Новосибирска. 10 июля он нечаянно задавил своего младшего сына во дворе собственного дома. Следователи утверждают, что он находился в состоянии опьянения.

Адвокат Мария Соловьева рассказала НГС, что грозит мужчине при рассмотрении его дела в суде.

