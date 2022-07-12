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Тема дняПрокатился по Новосибирску, не держась за руль
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Что грозит водителю «Газели», который насмерть задавил своего маленького сына? Мнение адвоката

Инцидент произошёл во дворе дома, где глава семейства решил переставить машину

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Старшие братья заметили, как младший залез под бампер автомобиля, но отец не услышал их крик

Старшие братья заметили, как младший залез под бампер автомобиля, но отец не услышал их крик

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В ближайшее время суду предстоит избрать меру пресечения 37-летнему жителю Октябрьского района Новосибирска. 10 июля он нечаянно задавил своего младшего сына во дворе собственного дома. Следователи утверждают, что он находился в состоянии опьянения.

Адвокат Мария Соловьева рассказала НГС, что грозит мужчине при рассмотрении его дела в суде.

— Автомобиль, с точки зрения закона, является источником повышенной опасности, в связи с чем, водитель при начале движения обязан удостовериться в безопасности движения. Ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека предусмотрена ч. 3 ст. 264 УК РФ, и наказывается максимально лишением свободы на срок до 5 лет, относится к категории преступлений средней тяжести, — цитирует Соловьева Уголовный кодекс.

Именно эта статья инкриминируется мужчине. Но есть нюансы. Если водитель был пьян, то ответственность за подобное невольное преступление предусмотрена уже ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция влечет лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, что относится к категории тяжких преступлений. Несмотря на то, что в СК заявили об опьянении мужчины на момент инцидента, дело возбуждено по части третьей статьи 264.

— Возможно, на момент возбуждения уголовного дела у следствия не было достаточных оснований для части 4 статьи 264. Он может быть переквалифицировано в течение пары дней, если такие основания появятся, — так объяснила расхождение информации в пресс-релизе СК Соловьева.

Корреспондент НГС побывал на месте, где произошёл несчастный случай. Семью, потерявшую ребенка, он не застал дома: сегодня похороны мальчика.

— Очень тяжело рассказывать об этом. Нормальная семья, живут давно здесь, детей у них трое, погиб самый маленький. Они играли во дворе, старшие (одному семь, второму около 13 лет) катались на велосипеде. Отец, который работает водителем, вернулся из магазина и решил перегнать автомобиль, в этот момент младший залез под бампер. Братья это увидели и закричали отцу, чтобы тот остановился, но тот не услышал, — рассказала НГС ближайшая соседка семьи.

Вечером 11 июля в Ленинском районе Новосибирска 42-летняя женщина-водитель «Тойоты» сбила маму с 2-летним малышом.

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