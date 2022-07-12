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«Старшие дети кричали: "Стой!" Но он не услышал». Подробности гибели ребенка под колесами отцовской «Газели»

По данным СК, мужчина во время несчастного случая был пьян

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Сегодня проходят похороны мальчика

Сегодня проходят похороны мальчика

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10 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошел несчастный случай. Отец перегонял «Газель» с внутреннего двора частного дома на улицу и сбил своего полуторагодовалого сына насмерть.

Корреспондент НГС съездил на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Оказалось, что утром 12 июля были похороны ребенка, поэтому членов семьи, где случилось горе, дома не было. Среди соседей встретилась только одна женщина.

— Очень тяжело рассказывать об этом. Нормальная семья, живут давно здесь, детей у них трое, погиб самый маленький. Они играли во дворе, старшие (одному — семь, второму — около 13 лет) катались на велосипеде. Отец, который работает водителем, вернулся из магазина и решил перегнать автомобиль, в этот момент младший залез под бампер. Братья это увидели и закричали отцу, чтобы тот остановился, но тот не услышал, — рассказала НГС ближайшая соседка, отказавшаяся представиться.

Следователи 12 июля сообщили о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). По их информации, водитель «Газели» был нетрезв в момент инцидента.

— В вечернее время на придомовой территории дома в Октябрьском районе города Новосибирска подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, управляя грузовым автомобилем «Газель», совершил наезд на своего малолетнего сына. От полученных телесных повреждений смерть последнего наступила на месте происшествия, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Вечером 11 июля в Ленинском районе Новосибирска 42-летняя женщина-водитель «Тойоты» сбила маму с 2-летним малышом. Ребенок попал в больницу.

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