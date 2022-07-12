«Старшие дети кричали: "Стой!" Но он не услышал». Подробности гибели ребенка под колесами отцовской «Газели»

— Очень тяжело рассказывать об этом. Нормальная семья, живут давно здесь, детей у них трое, погиб самый маленький. Они играли во дворе, старшие (одному — семь, второму — около 13 лет) катались на велосипеде. Отец, который работает водителем, вернулся из магазина и решил перегнать автомобиль, в этот момент младший залез под бампер. Братья это увидели и закричали отцу, чтобы тот остановился, но тот не услышал, — рассказала НГС ближайшая соседка, отказавшаяся представиться.