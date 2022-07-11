«Тойота» сбила маму с 2-летним малышом на Пархоменко — мальчика увезли в больницу
Женщина с ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе
Вечером 11 июля в Ленинском районе Новосибирска 42-летний водитель «Тойоты» сбил маму с 2-летним малышом. Ребенок попал в больницу.
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Пархоменко в районе 18 часов. Водитель ехал со стороны Киевской:
— В пути следования, напротив дома 90 по улице Пархоменко, совершила наезд на двух пешеходов (мама с ребёнком), которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД.
В результате пострадал 2-летний мальчик, его увезли в больницу, характер травм уточняется.
В начале мая в центре Новосибирска «Тойота-Камри» сбила 17-летнего парня на электросамокате. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.