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«Тойота» сбила маму с 2-летним малышом на Пархоменко — мальчика увезли в больницу

Женщина с ребенком переходили дорогу на пешеходном переходе

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Авария произошла на улице Пархоменко

Авария произошла на улице Пархоменко

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Вечером 11 июля в Ленинском районе Новосибирска 42-летний водитель «Тойоты» сбил маму с 2-летним малышом. Ребенок попал в больницу.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло на улице Пархоменко в районе 18 часов. Водитель ехал со стороны Киевской:

— В пути следования, напротив дома 90 по улице Пархоменко, совершила наезд на двух пешеходов (мама с ребёнком), которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД.

В результате пострадал 2-летний мальчик, его увезли в больницу, характер травм уточняется.

В начале мая в центре Новосибирска «Тойота-Камри» сбила 17-летнего парня на электросамокате. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

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