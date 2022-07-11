В Новосибирске пропала
14-летняя девочка — пошла в магазин и не вернулась
О пропавшей ничего не известно с
В Калининском районе Новосибирска пропала
— Шла домой из магазина, но, судя по камерам видеонаблюдения, от магазина она пошла не домой, а другой дорогой, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Руководитель отряда отметила, что девочка прежде пропадала.
— Обычно через несколько объявлялась сама или выходила на связь с родными. На сегодняшний день с ней невозможно связаться и домой она не возвращается, — говорит Яблонских.
«ЛизаАлерт» уже проводит поисковые операции. На данный момент поисковой отряд занимается распространением информации в социальных сетях, чтобы выйти на свидетелей.
Рост Полины Курнявко —157, телосложение худощавое, глаза каре-зеленые. Волосы девочки окрашены в три цвета: белый, коричневый, фиолетовый. Полина, предположительно, была одета в светло-розовую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был, предположительно, черно-коричневый рюкзак. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
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