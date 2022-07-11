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В Новосибирске пропала 14-летняя девочка — пошла в магазин и не вернулась

О пропавшей ничего не известно с 5 июля

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Девочка шла из магазина

Девочка шла из магазина

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В Калининском районе Новосибирска пропала 14-летняя Полина Курнявко. Местонахождение подростка неизвестно с 5 июля.

— Шла домой из магазина, но, судя по камерам видеонаблюдения, от магазина она пошла не домой, а другой дорогой, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Руководитель отряда отметила, что девочка прежде пропадала.

— Обычно через несколько объявлялась сама или выходила на связь с родными. На сегодняшний день с ней невозможно связаться и домой она не возвращается, — говорит Яблонских.

«ЛизаАлерт» уже проводит поисковые операции. На данный момент поисковой отряд занимается распространением информации в социальных сетях, чтобы выйти на свидетелей.

Рост Полины Курнявко —157, телосложение худощавое, глаза каре-зеленые. Волосы девочки окрашены в три цвета: белый, коричневый, фиолетовый. Полина, предположительно, была одета в светло-розовую толстовку, черные джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был, предположительно, черно-коричневый рюкзак. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 700-54-52.

2 июля в Новосибирске волонтеры объявляли поиск родственников неизвестной 80-летней женщины.

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