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«Речь немного бессвязная и спутанная»: волонтеры ищут родственников неизвестной бабушки

Женщина прогуливалась в сорочке в Нижней Ельцовке

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Женщину нашли в Нижней Ельцовке

Женщину нашли в Нижней Ельцовке

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В Советском районе Новосибирска 29 июня нашли неизвестную женщину около 80 лет. Бабушку обнаружили прохожие в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Сейчас женщина находится в медучреждении. Она отзывается на имя Валентина. Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут родственников женщины.

— Про бабушку узнали от ее соседок по палате. Бабушку привезли с улицы на скорой помощи. Проходящие мимо люди обратили внимание, что женщина в ночной рубашке на улице. Пытались с ней общаться. К сожалению, никаких ответов, кто она и откуда, получить не удалось. В больнице она находится третьи сутки, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

С женщиной общался медперсонал, соседи по палате и добровольцы «ЛизаАлерт».

— Никакой информации получить не удалось. Опытным путем получили имя, на которое она реагирует. Речь немного бессвязная и спутанная. Есть имена, которые она называет, но непонятно, к кому они относятся. На массиве, где бабушка была найдена, работали наши добровольцы, — сообщила Алеся Яблонских.

Волонтеры «ЛизаАлерт» общались с местными жителями, но никто бабушку не знает. Как уточнила Алеся Яблонских, в полиции Новосибирской области нет заявлений о пропаже похожей женщины.

Рост неизвестной женщины 150–155 сантиметров. Худощавое телосложение, голубые глаза и седые волосы. В момент нахождения женщина была одета в голубую ночную сорочку и черные колготки. На правой щеке у женщины родимое пятно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о найденной женщине, «ЛизаАлерт» просит обратиться по телефону 8 800 700-54-52.

Недавно НГС рассказывал, что в Кировском районе Новосибирска пропал 44-летний Евгений Плетнев. Мужчина часто работал вахтовым методом, уезжал на продолжительное время. С 4 июня о его местонахождении неизвестно.

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