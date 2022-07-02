«Речь немного бессвязная и спутанная»: волонтеры ищут родственников неизвестной бабушки
Женщина прогуливалась в сорочке в Нижней Ельцовке
В Советском районе Новосибирска
— Про бабушку узнали от ее соседок по палате. Бабушку привезли с улицы на скорой помощи. Проходящие мимо люди обратили внимание, что женщина в ночной рубашке на улице. Пытались с ней общаться. К сожалению, никаких ответов, кто она и откуда, получить не удалось. В больнице она находится третьи сутки, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
С женщиной общался медперсонал, соседи по палате и добровольцы «ЛизаАлерт».
— Никакой информации получить не удалось. Опытным путем получили имя, на которое она реагирует. Речь немного бессвязная и спутанная. Есть имена, которые она называет, но непонятно, к кому они относятся. На массиве, где бабушка была найдена, работали наши добровольцы, — сообщила Алеся Яблонских.
Волонтеры «ЛизаАлерт» общались с местными жителями, но никто бабушку не знает. Как уточнила Алеся Яблонских, в полиции Новосибирской области нет заявлений о пропаже похожей женщины.
Рост неизвестной женщины 150–155 сантиметров. Худощавое телосложение, голубые глаза и седые волосы. В момент нахождения женщина была одета в голубую ночную сорочку и черные колготки. На правой щеке у женщины родимое пятно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о найденной женщине, «ЛизаАлерт» просит обратиться по телефону
Недавно НГС рассказывал, что в Кировском районе Новосибирска пропал