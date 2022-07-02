«Речь немного бессвязная и спутанная»: волонтеры ищут родственников неизвестной бабушки

В Советском районе Новосибирска 29 июня нашли неизвестную женщину около 80 лет . Бабушку обнаружили прохожие в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Сейчас женщина находится в медучреждении. Она отзывается на имя Валентина. Волонтеры «ЛизаАлерт» ищут родственников женщины.

— Про бабушку узнали от ее соседок по палате. Бабушку привезли с улицы на скорой помощи. Проходящие мимо люди обратили внимание, что женщина в ночной рубашке на улице. Пытались с ней общаться. К сожалению, никаких ответов, кто она и откуда, получить не удалось. В больнице она находится третьи сутки, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.