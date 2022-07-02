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В Новосибирской области 18-летний парень скончался на железнодорожных путях

Трагедия произошла 2 июля

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Инцидент произошел в субботу

Инцидент произошел в субботу

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В Новосибирской области на железной дороге скончался 18-летний молодой человек. Трагедия произошла 2 июля.

— По факту смертельного травмирования 18-летнего молодого человека на железной дороге в Новосибирской области следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Как уточнили следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.

железная дорогаследователисмерть
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