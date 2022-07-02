В Новосибирской области
18-летний парень скончался на железнодорожных путях
Трагедия произошла 2 июля
В Новосибирской области на железной дороге скончался 18-летний молодой человек. Трагедия произошла 2 июля.
— По факту смертельного травмирования 18-летнего молодого человека на железной дороге в Новосибирской области следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
Как уточнили следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.