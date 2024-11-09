«Пока проблем не было»: тойота дерзко прокатилась по встречке на красный свет — НГС нашел ее владельца

Такая манера вождения выглядит не слишком красиво даже для Новосибирска Источник: АСТ-54 / vk.com











Новенькие, вкруг тонированные внедорожники без номеров, водители которых дерзко нарушают ПДД, в Новосибирске давно перестали быть редкостью. Ну а что, можно даже примерить на себя логику водителей: отсутствие регистрационного знака, похоже, рождает чувство полной свободы от требований ПДД. Но в конце минувшей недели подписчики паблика АСТ-54 заметили совсем уж странный перфоманс: на красный свет, по встречной полосе спешит проскочить кроссовер с отчетливо читаемым номером. НГС нашел владельца автомобиля и спросил его, зачем он так сделал. А потом посмотрел видео с автоюристом, чтобы узнать, как накажут торопыгу автоинспекторы.

Вперед, на красный

Это видео было опубликовано в воскресенье, 3 ноября, и сразу опознать перекресток журналистам НГС не удалось. Но это, кажется, и не требуется: налицо регулируемый пешеходный переход, пересекающая его по правилам девушка-пешеход с малышом в коляске, дисциплинированно остановившийся перед «зеброй» водитель — хозяин снимающего перекресток регистратора и главный герой видео, впоследствии опубликованного в сообществе АСТ-54 во «Вконтакте».

Водитель за рулем ненового бежевого автомобиля Toyota RAV-4, похоже, очень торопится и смело мчится не просто на красный свет, а на красный свет по встречке. На пешеходном переходе он поворачивает руль и возвращается в собственную полосу. Эффектный маневр занимает всего несколько секунд.

— Сколько нарушений ПДД в этом видео? Попытка сбить девушку с ребёнком, езда по встречной полосе, проезд на красный сигнал светофора. Что я пропустил? — задался вопросом автор видео.

Нарушитель вежливо пропустил женщину с коляской Источник: АСТ54 / vk.com

Подписчики паблика АСТ-54 такую манеру вождения, конечно, не оценили, но и слова владельца регистратора показались им некоторым преувеличением. Свое возмущение комментаторы поспешили высказать в свойственной им изящной манере:

— Я дико извиняюсь, а где попытка сбить-то? Тут расстояние между авто и пешеходом минимум метр, на тот момент, когда бампер авто оказался на параллели с пешеходом, — заметил Вячеслав Ш. — Тут двое конченных. Во-первых, водитель, совершающий обгон на пешеходном переходе (в его защиту могу сказать, что он хотя бы сориентировался и не провтыкал до зеленого, чтобы потом не стоять на встречке и не ждать пока его запустят в полосу), и во-вторых, паникер на реге.

— Там нет стоп-линии или таблички «Стоп», — наивно удивилась тому, что водитель не остановился перед красным светофором Лилия Е.

— Надеюсь, у вас нет прав, — тут же искренне испугалась Татьяна В.

— Стоп-линия есть, просто она на полосе движения, а он по встречке проехал, — внес ясность Антон Е.

Кто владелец машины?

Оказалось, что бежевый кроссовер принадлежит 60-летнему новосибирцу Александру Эдвардовичу Д. Человек он, судя по всему, не публичный: страниц в социальных сетях, во всяком случае, в настоящее время мужчина не ведет. По данным сервиса Rusprofile, в 2004 году Александр Эдвардович или его полный тезка зарегистрировался в Новосибирске в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Торговля оптовая электрической бытовой техникой».

Журналист позвонил предпринимателю, и Александр Эдвардович признал, что на видео — его автомобиль. Но, по словам мужчины, за рулем сидел совсем не он:

— Если проехал на красный, значит, штраф придет, — заявил мужчина, не уточняя, кому именно он доверил свою машину.

— То есть, вы этому человеку не скажете, что так ездить нельзя?

— Может, и скажу. Пока не было проблем, я имею в виду, с этими пешеходами, ни с кем, — уклончиво ответил владелец машины. — Я бывший оператор, могу так снять, что вам покажется, что вы там были. Видео ни о чем не говорит. Важно смотреть, с какого ракурса снимают, чем снимают.

После этого Александр Эдвардович поделился историей о том, как однажды сотрудники ГИБДД остановили его из-за того, что он якобы не пропустил пешехода, а он предложил в ответ сфотографировать стоящую патрульную машину на собственный телефон инспектора так, чтобы он тоже выглядел виноватым. Судя по отсутствию эффектной концовки, полицейского предположение не заинтересовало, и штраф предприниматель все же получил.

— Есть вероятность, что это выездной светофор, — под конец заявил он. — Они устанавливаются не перед перекрестком, и там надо останавливаться, только если есть знак «Стоп» или стоп-линия. Если их нет, даже если зеленый горит при этом пешеходам, ты пешехода пропускаешь и едешь дальше.

Мнение автоюриста

НГС показал короткое, но эффектное видео автоюристу, адвокату Марии Соловьевой. Она, в отличие от владельца Toyota, твердо уверена: водитель совершил сразу три нарушения ПДД. Правда, накажут его только за два.

— Штраф за проезд на красный свет светофора составляет одну тысячу рублей. При повторных нарушениях он увеличивается до 5 тысяч рублей, а также возможно лишение прав на управление транспортными средствами на срок от 4 месяцев до полугода, — рассказала Мария Соловьева. — За выезд на встречную полосу нарушителю назначат штраф 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на 4-6 месяцев. При повторном нарушении срок лишения составит год.

Нельзя, согласно ПДД, и обгонять соседей по потоку на пешеходном переходе, но это действие было частью выезда на встречную полосу и потому отдельного наказания не заслужило.

А если увидевшим запись регистратора сотрудникам ГАИ, как и автору видео, покажется, что водитель не пропустил пешехода, общая сумма штрафа, в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ, вырастет еще больше, на дополнительные 1,5 — 2,5 тысячи рублей.