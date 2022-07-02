Женщина на желтом квадроцикле ездила по детской площадке в Первомайском районе
Наталью пытался остановить местный житель и получил травмы
В Новосибирске 30 июня в одном из дворов Первомайского района женщина на желтом квадроцикле проехалась по детской площадке. Женщину пытались остановить соседи. Сотрудники ГИБДД доставили Наталью в отдел полиции.
Как рассказала НГС местная жительница Оксана, Наталья периодически катается на квадроцикле по улице Твардовского.
— Трезвой ее никто не видел. В прошлом году она также каталась по площадке, тогда она въехала в КАМАЗ недалеко от нашего дома. Полиция ее отпустила. В мае ее перехватили жильцы дома, когда она чуть не въехала в припаркованную машину, — вспомнила Оксана.
В четверг, 30 июня, останавливали девушку Евгения Ткаченко и ее молодой человек. Как они пытались остановить Наталью попало на видео, которое опубликовали в группе «Моя Первомайка».
В четверг Наталья напугала женщин и детей на площадке. Евгения в этот момент была со своим молодым человеком и с крестником с мамой. Ребенку сейчас год и три месяца.
— Сначала мы гуляли на большой площадке, Наташа проехала мимо один раз, выкинула в мусорку жестяную банку и уехала. Потом вернулась уже с банкой пива, прокатилась по дороге и снова уехала. Мы пошли на детскую площадку. Тут Наташа едет со стороны магазина «Светофор» вдоль дома
Как рассказала Евгения, ее молодой человек попытался поймать и остановить Наталью, но та несколько раз уезжала от него. В итоге парень все-таки смог поймать женщину на квадроцикле, а соседи в это время вызвали скорую и полицию. Как описала Евгения, по приезде полиции все свидетели написали объяснительные. Евгения же с молодым человеком пошла в травмпункт. У него появились ушибы после погони за Натальей.
Как рассказали в МВД по Новосибирской области, женщину за рулем квадроцикла оформили по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КОАП РФ не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей).
— Женщина доставлена для дальнейшего выяснения всех обстоятельств в отдел полиции
По словам работников МВД, квадроцикл помещен на специализированную штраф-стоянку.
Ночью 22 июня в Ленинском районе Новосибирска несколько экипажей ДПС начали погоню за Toyota Crown Majesta, который не остановился по требованию сотрудников.