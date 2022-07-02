Женщина на желтом квадроцикле ездила по детской площадке в Первомайском районе

В Новосибирске 30 июня в одном из дворов Первомайского района женщина на желтом квадроцикле проехалась по детской площадке. Женщину пытались остановить соседи. Сотрудники ГИБДД доставили Наталью в отдел полиции.

Как рассказала НГС местная жительница Оксана, Наталья периодически катается на квадроцикле по улице Твардовского.

— Трезвой ее никто не видел. В прошлом году она также каталась по площадке, тогда она въехала в КАМАЗ недалеко от нашего дома. Полиция ее отпустила. В мае ее перехватили жильцы дома, когда она чуть не въехала в припаркованную машину, — вспомнила Оксана.

