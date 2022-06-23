Восемь машин ДПС гнались за водителем Toyota Crown — погоня попала на видео
По словам одного из участников, погоня началась на кольце площади Маркса, а закончилась около «Сан Сити»
Ночью 22 июня в Ленинском районе Новосибирска водитель Toyota Crown Majesta устроил погоню — за ним ехало несколько экипажей ДПС.
Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta не остановился по требованию ДПС, после чего сотрудники начали преследование и остановили машину в районе проспекта Карла Маркса, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Автомобиль нарушителя был без номеров, а стекла тонированы с нарушением. Как отметили в паблике «Инцидент. Новосибирск», в погоне участвовали восемь машин ДПС.
— Мы ехали со знакомыми на трех машинах, через двойную сплошную развернулся автомобиль ДПС и включил сирены. Мы поняли, что это за нами, и поехали дальше. Сначала ехал один экипаж, в течение 20 минут их стало около восьми, — сообщил НГС участник погони, который сидел в машине Toyota Crown Majesta.
В пресс-службе ГИБДД рассказали, что у водителя отсутствовали признаки алкогольного и наркотического опьянения.
— В отношении водителя были составлены административные материалы: неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, отказ водителя выполнить правомерную просьбу представителя полиции об остановке управляемого транспортного средства, управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, — добавили в ГИБДД.
Ранее НГС писал об аварии, в которой водитель автомобиля УАЗ насмерть сбил молодого мужчину. Пострадавший переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.