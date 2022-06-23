Восемь машин ДПС гнались за водителем Toyota Crown — погоня попала на видео

Ночью 22 июня в Ленинском районе Новосибирска водитель Toyota Crown Majesta устроил погоню — за ним ехало несколько экипажей ДПС.



Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta не остановился по требованию ДПС, после чего сотрудники начали преследование и остановили машину в районе проспекта Карла Маркса, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Автомобиль нарушителя был без номеров, а стекла тонированы с нарушением. Как отметили в паблике «Инцидент. Новосибирск», в погоне участвовали восемь машин ДПС.