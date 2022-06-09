Машина медленно скатилась в котлован: каршеринговый автомобиль утопили в Новосибирске — что грозит водителю

Рано утром 9 июня в Новосибирске недалеко от улицы Виталия Потылицына автомобиль каршеринг-сервиса «Делимобиль» оказался в котловане с водой. Приехавшие по вызову сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пострадавших не обнаружили.



Спасатели сообщили, что на пульт дежурного позвонила женщина, которая из окна наблюдала, как автомобиль с затемненными стеклами медленно скатывается в котлован, заполненный водой. При этом она не смогла уточнить, были ли в этот момент в салоне люди или нет. На место происшествия отправили водолаза.

