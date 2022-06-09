Машина медленно скатилась в котлован: каршеринговый автомобиль утопили в Новосибирске — что грозит водителю
Очевидцы уверяют, что неизвестный водитель специально загнал машину в котлован
Рано утром 9 июня в Новосибирске недалеко от улицы Виталия Потылицына автомобиль каршеринг-сервиса «Делимобиль» оказался в котловане с водой. Приехавшие по вызову сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска пострадавших не обнаружили.
Спасатели сообщили, что на пульт дежурного позвонила женщина, которая из окна наблюдала, как автомобиль с затемненными стеклами медленно скатывается в котлован, заполненный водой. При этом она не смогла уточнить, были ли в этот момент в салоне люди или нет. На место происшествия отправили водолаза.
— В специальном защитном гидрокостюме один из спасателей МАСС спустился в воду и обследовал автомобиль на предмет пострадавших или погибших людей. Спасатели никого не обнаружили, — говорится в сообщении МАСС.
В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото, сделанное до момента прибытия спасателей на место ЧП. На снимке изображен почти полностью ушедший под воду автомобиль, еще две машины компании «Делимобиль» и стоящие около котлована люди. По словам очевидцев, водитель утопленного авто сначала громко сигналил, потом разогнался, на ходу попытался выпрыгнуть из салона, но не успел и оказался в воде вместе с машиной.
Адвокат Андрей Росс, комментируя инцидент для журналиста НГС, отметил, что в первую очередь полицейским необходимо установить личность водителя и его истинные намерения — специально он утопил автомобиль или нет.
— Здесь усматриваются признаки преступления по
Редакция НГС направила запрос в компанию «Делимобиль» с просьбой прокомментировать инцидент.
В феврале два УАЗа провалились под лед на озере Чаны — одна машина ушла под воду полностью.