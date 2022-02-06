«Один совсем под лед ушел»: два УАЗа провалились под лед на озере Чаны в Новосибирской области

В Новосибирской области на озере Чаны под лед провалились две машины. Об этом сообщили в группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК».
— В этом месте сильное течение и часто там уходят автомобили под лед, — рассказали в группе.
Читатель НГС сообщил, что проблемы возникли у двух автомобилей, один из которых в итоге и не смог справиться с ситуацией и выбраться из воды. В группе «ЧП Новосибирск», объяснили, что водитель утонувшего УАЗа успел выскочить и не пострадал.
— Один совсем под лед ушел. Их было трое. Провалились двое. Один частично, второй полностью, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию по данному факту заявлений не поступало. Редакция также обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.
В прошлом году под Новосибирском, на Бердском заливе, под лед провалился рыбак. Видео со спасением мужчины разлетелось по чатам рыбаков, а также было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».