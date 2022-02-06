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Тема дняДва УАЗа провалились под лед
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«Один совсем под лед ушел»: два УАЗа провалились под лед на озере Чаны в Новосибирской области

Никто из людей, по предварительной информации, не пострадал

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Лед не выдержал тяжести машин

Лед не выдержал тяжести машин

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В Новосибирской области на озере Чаны под лед провалились две машины. Об этом сообщили в группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК».

— В этом месте сильное течение и часто там уходят автомобили под лед, — рассказали в группе.

Читатель НГС сообщил, что проблемы возникли у двух автомобилей, один из которых в итоге и не смог справиться с ситуацией и выбраться из воды. В группе «ЧП Новосибирск», объяснили, что водитель утонувшего УАЗа успел выскочить и не пострадал.

— Один совсем под лед ушел. Их было трое. Провалились двое. Один частично, второй полностью, — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию по данному факту заявлений не поступало. Редакция также обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В прошлом году под Новосибирском, на Бердском заливе, под лед провалился рыбак. Видео со спасением мужчины разлетелось по чатам рыбаков, а также было опубликовано в группе «Рыбалка в Новосибирске».

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